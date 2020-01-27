Тренды свадебной моды: фото с показов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Традицинно на Неделе высокой моды в Париже миллионы девушек мечтают увидеть свадебное платье своей мечты. Дизайнерам хорошо известен этот факт, и они стараются представлять как минимум один белоснежный образ для особенного дня

Одной из центральных свадебных тенденций стали греческие мотивы в коллекциях брендов. Так, Сhristian Dior Couture показали расслабленное летящее платье из шелка на одно плечо, собранное на талии с помощью веревки-жгута, Zuhair Murad Couture украсили непринужденный плиссированный образ с помощью греческих доспехов и сандалий-гладиаторов.

А Ronald van der Kemp Couture представили скомбинированный ансамбль, напоминающий образы богинь из греческой мифологии, – кружевное платье футляр, поверх которого наброшена ткань на одно плечо, украшенная сложной драпировкой.

Новый сезон всена-лето 2020 не обойдется без роскошных свадебных образов, выполненных в лучших традициях королевских семей. Так, настоящие маэстро своего дела, ливанские дизайнеры Эли Сааб и Зухаир Мурад, очередной раз продемонстрировали классическое прочтение свадебной моды: пышные юбки из кринолина, сотни слоев фатина, тюля и сетки, длинные шлейфы и эффектную вышивку.

Тамара Ральф также присоединилась к королевской эстетике – дизайнер представила короткое романтичное свадебное платье с ультрадлинным шлейфом, выполненным из сотен слоев оборок и рюшей и напоминающим воздушное невесомое облако.

Сейчас большинство невест предпочитают отмечать свадьбу вдалеке от городской суеты и в стабильных теплых климатических условиях.

Идеальным решением станет юг Италии со своим неповторимым колоритом, а свадебные платья из коллекций Givenchy Couture, Chanel Couture и Giambattista Valli Couture станут логичным дополнением идеи.

Так, дизайнеры единогласно предлагают ажурные белоснежные образы в лучших традициях Сицилии.

Сейчас свадебная мода не знает границ. Можно смело надеть вместо расшитого бисером пышного платья строгий брючный костюм, комбинезон или универсальное шелковое белое платье, которое потом выручит неоднократно.

Так, специально для практичных невест в этом сезоне весна-лето 2020 дизайнеры представили современные свадебные образы. Givenchy Couture сделали ставку на широкие брюки-палаццо в паре с приталенным белым жакетом, Ulyana Sergeenko Couture продемонстрировали практичное slip-dress, а Alexandre Vauthier Couture предложили пойти под венец в брючном костюме.

Для романтичных натур в этом сезоне также найдется отдушина. Надевая свадебные платья из кутюрных коллекций Сhristian Dior, Giambattista Valli и Givenchy можно закружиться в объятиях тысячи воздушных оборок, игривых рюшей, нежного кружева, летящих полупрозрачных тканей, объемных форм и чистых цветов.

Джерело: vogue.ua