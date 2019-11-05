Киану Ривз впервые за долгое время появился на публике с новой девушкой



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Киану Ривз и Александра Грант

Главный голливудский отшельник нашел пару

Иностранные СМИ обсуждают новый роман Киану Ривза, личная жизнь которого оставалась загадкой много лет. В субботу 55-летний актер появился на благотворительном гала-вечере LACMA не в гордом одиночестве, а якобы с новой возлюбленной. Его пассией оказалась 46-летняя художница Александра Грант – подруга Киану, которую он встретил еще в 2009 году, когда искал иллюстратора для своей книги «Ода счастью».

С тех пор пару периодически видели вместе, а в 2011 году они основали общий бизнес. Источники сообщали, что их отношения оставались дружескими, но сейчас перешли на новый уровень. Напомним, в 2001 году невеста Киану Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе, а до этого потеряла их ребенка на последнем месяце беременности.