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    Сексуальная разлучница Седокова перестала скрывать отношения с замужним спортсменом

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    Сексуальная разлучница Седокова перестала скрывать отношения с замужним спортсменом
    ukr.media

    Известная 36-летняя певица Анна Седокова недавно перестала скрывать от общественности свои отношения с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимой

    На днях звезда призналась ему в любви, опубликовав пост в своем микроблоге.

    Напомним, о романе певицы и спортсмена стало известно еще в августе текущего года - их заметили вместе на турецком курорте. На тот момент Янис был еще женат, этот факт вызвал бурю негодования среди поклонников в социальных сетях.

    Экс-супруга баскетболиста публично обвиняла его в измене и подлости, ведь он крайне некрасиво поступил по отношению к ней и их общему сыну.

    Недавно Седакова с молодым возлюбленным побывала на концерте азербайджанского артиста Jony, где открыто демонстрировала свои чувства на публике.

    Вскоре Седокова опубликовала трогательное фото в своем микроблоге, на котором запечатлена со своим возлюбленным. «Люблю», — подписала снимок Анна.

    ____14.14.38
    instagram.com/annasedokova

    Тем временем преданные поклонники советуют Седаковой не раскрывать душу нараспашку перед Янисом, ведь, по их мнению, он может обойтись с ней так же, как и с бывшей женой.


    Джерело: Табло ID

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