Сексуальная разлучница Седокова перестала скрывать отношения с замужним спортсменом



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ukr.media

Известная 36-летняя певица Анна Седокова недавно перестала скрывать от общественности свои отношения с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимой

На днях звезда призналась ему в любви, опубликовав пост в своем микроблоге.

Напомним, о романе певицы и спортсмена стало известно еще в августе текущего года - их заметили вместе на турецком курорте. На тот момент Янис был еще женат, этот факт вызвал бурю негодования среди поклонников в социальных сетях.

Экс-супруга баскетболиста публично обвиняла его в измене и подлости, ведь он крайне некрасиво поступил по отношению к ней и их общему сыну.

Недавно Седакова с молодым возлюбленным побывала на концерте азербайджанского артиста Jony, где открыто демонстрировала свои чувства на публике.

Вскоре Седокова опубликовала трогательное фото в своем микроблоге, на котором запечатлена со своим возлюбленным. «Люблю», — подписала снимок Анна.

instagram.com/annasedokova

Тем временем преданные поклонники советуют Седаковой не раскрывать душу нараспашку перед Янисом, ведь, по их мнению, он может обойтись с ней так же, как и с бывшей женой.





Джерело: Табло ID