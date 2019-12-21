Украинки разозлились из-за откровенного календаря на 2020 год



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Украинская агрокомпания выпустила слишком откровенный календарь и вызвала этим волну возмущения

Компания «Агро-центр», которая продает и изготавливает запчасти для сельхозоборудования, похвалилась новым корпоративным ежемесячником на 2020 год.

«Ежегодно «Агро-центр» готовит сюрпризы и подарки для своих клиентов. Уже традиционно компания выпустила календарь, который не оставит равнодушным никого», - сообщили в компании.

Фотографии для корпоративного календаря работы Давида Дубницкого, который специализируется на красивых эротических фото.

Дубницкий представил женщин фермершами, которые утрированно демонстрируют свою сексуальность, что отображается на голых ягодицах, просвечивающихся майках без лифчика и соблазнительных позах.

Женская аудитория в соцсетях не оценила работу фотографа, на которого обиделись из-за чрезмерно пикантной подачи.

Кстати, не все фото свежие. Например, страничка за июль – с селянкой в обтягивающей маечке и со снопом соломы – снята еще в 2016 году. Некоторые фото для календаря сняты в 2017 году, некоторые сам фотограф называет старыми.