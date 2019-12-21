Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ну что за ноги?!», – восхищаются поклонники Лободы

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами

37-летняя Светлана Лобода примерила новый образ, позировав в ультракоротком наряде. «Суперзвезда» предстала в крошечном платье с прозрачной областью декольте, сетчатыми рукавами. Артистка покрутилась перед зеркалом, оценивая соблазнительное платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 20 Дек 2019 в 3:24 PST

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами. «Какая вы худенькая», «Это сценический костюм? Или для жизни?», «Вау, какая стильняшка», «Секси! Как вам чертовски идет черный!», «Ну что за ноги?!», «Ло без крутых нарядов не Ло», «Лучшая из самых лучших! Наряд просто огонь», - написали фолловеры Лободы в комментариях.