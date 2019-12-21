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    Шоу-биз

    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой

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    <p>&laquo;Ну что за ноги?!&raquo;, &ndash; восхищаются поклонники Лободы</p> <div></div> - Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой

    «Ну что за ноги?!», – восхищаются поклонники Лободы

    Поклонники певицы осыпали ее комплиментами

    37-летняя Светлана Лобода примерила новый образ, позировав в ультракоротком наряде. «Суперзвезда» предстала в крошечном платье с прозрачной областью декольте, сетчатыми рукавами.  Артистка покрутилась перед зеркалом, оценивая соблазнительное платье.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

     Поклонники певицы осыпали ее комплиментами. «Какая вы худенькая», «Это сценический костюм? Или для жизни?», «Вау, какая стильняшка», «Секси! Как вам чертовски идет черный!», «Ну что за ноги?!», «Ло без крутых нарядов не Ло», «Лучшая из самых лучших! Наряд просто огонь», - написали фолловеры Лободы в комментариях.

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    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой
    Лобода в дерзком мини восхитила поклонников точенной фигурой

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