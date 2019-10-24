Кэти Перри опубликовала фото до и после бурных выходных



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instagram.com/katyperry

Поп-дива показала, как она выглядит после бурной вечеринки на Гавайях

Кэти Перри редко скрывает свои недостатки – многие поклонники любят певицу как раз за ее непосредственный и открытый характер. Свои снимки звезда сопроводила подписью: «Я в начале и в конце выходных».

На первом фото Кэти предстала в красном платье, с цветком в тщательно уложенных волосах и с яркой красной помадой. На втором поклонники увидели звезду растрепанной и уставшей: банный халат поверх коктейльного платья, цветок потерялся, на полу лежит накладная коса, а в руке красуются потрепанные локоны.

instagram.com/katyperry

Многие поклонники пришли в откровенный ужас от увиденной правды жизни: «Косичка на полу – как символ настроения. Это сильно», «Мамочки! Да ты стареешь», «А на шее – ниточка с поп-корном?», «Настроение: коса на полу», «Удали этот пост», «Нет, не показывай себя такой», «Выглядишь старше своих лет».

Другие комментаторы поддержали певицу, сказав, что на втором фото она смотрится очень даже неплохо – и оценили ее чувство юмора. А некоторые не упустили случая уязвить Кэти: «На второй картинке – я жду твоего нового альбома».

Джерело: telegraf.com.ua