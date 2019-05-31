Украинский художник превратил немецкий спорткар в арт-объект



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Недавно в столице состоялся фестиваль современного искусства Kyiv Art Week

В рамках фестиваля современного искусства Kyiv Art Week был представила художественный проект Art Inspired By The 8, над которым работал художник Макс Шкиндер.

Арт-объект создали на базе Bmw M850і xDrive. Утонченный спорткар украсили ярким паттерном под названием The Essence, создающим эффект трехмерности. Характерные для марки передние решетки радиатора, выполненные в новой интерпретации и отражающие собой единый массивный шестиугольный элемент, выступили основой и вдохновением для автора работы.

«Структура рисунка базируется на характерной форме решетки авто. Эта деталь дизайна является ключевой характеристикой всех поколений марки и представляет собой ДНК бренда. Кроме того, она отражает число восемь как название модели, в которой содержится знак бесконечности — символ возрождения культовой модели. При длительном просмотре сечений колец иллюстрации зритель может увидеть намеки на будущие формы и очертания одного из ключевых элементов образа этого немецкого автомобиля», - так прокомментировал свою работу художник Макс Шкиндер.

Джерело: Buro 24/7