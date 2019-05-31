Японский флорист, который запускает цветы в космос, установил инсталляцию в Славутиче



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instagram.com/azumamakoto

Японский художник-флорист с мировым именем Азума Макото создал удивительную флористическую композицию в Славутиче (Киевская область) на центральной площади города

Соответствующие фото художник опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Японский художник создал инсталляцию для того, чтобы показать связь Украины и Японии через Чернобыльскую катастрофу.

Японский флорист Азума Макото прославился на весь мир благодаря своим невероятным композициям из цветов. Азума Макото не только создает эффектные арт-объекты из цветов и растений, но и погружает их в глубокий океан, замораживает растения в ледяных блоках или даже запускает их в космос.

Составление букетов только на первый взгляд кажется легким увлечением, но на самом деле это трудоемкая и кропотливая работа. Макото, как настоящий цветочный инженер, заранее продумывает эскизы и делает подробные зарисовки будущих проектов.

Азума является одним из участников экологического направления в искусстве. С помощью своих проектов он старается привлечь внимание к глобальным проблемам человечества: загрязнению и уничтожению окружающей среды.

В детстве Макото и представить не мог, что свяжет свою жизнь с флористикой и ботаникой. Имея абсолютно другие планы на жизнь, Азума создал рок-группу и переехал в Токио.

Тогда еще никому не известный юноша был вынужден искать работу и нашел ее в цветочной лавке неподалеку от дома. Так, по воле случая или судьбоносному начертанию Макото очутился в мире цветов и по сей день не планирует его покидать.

Джерело: ukranews.com