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    Шоу-биз

    Украинский фильм впервые получил награду Венецианского кинофестиваля

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    Кадр со съемочной площадки комедии&nbsp;&nbsp;&laquo;Изи&raquo; - Украинский фильм впервые получил награду Венецианского кинофестиваля
    Кадр со съемочной площадки комедии  «Изи»

    Радостной новостью поделился в соцсети глава Госкино Украины

    Украинский фильм «Изи» впервые получил награду Венецианского кинофестиваля. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

    Стоит отметить, что фильм снял итальянский режиссер Андреа Маньяни. На 58% он профинансирован Украиной, а  на 42% - Италией. По сюжету герой по имени Изи (Исидоро) по просьбе брата везет из Италии в карпатское село гроб с телом погибшего на стройке украинского гастарбайтера.

    В главной роли снялся итальянский актер-комик Никола Новелла. Также в ленте снялся Остап Ступка.

    Стоит отметить, что Андреа Маньяни придумал историю в 2010-м. Сначала он хотел снимать ее на Балканах, а затем познакомился с украинскими «киношниками» и решил перенести сюжет в Украину.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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