Украинский фильм впервые получил награду Венецианского кинофестиваля

Радостной новостью поделился в соцсети глава Госкино Украины

Украинский фильм «Изи» впервые получил награду Венецианского кинофестиваля. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Стоит отметить, что фильм снял итальянский режиссер Андреа Маньяни. На 58% он профинансирован Украиной, а на 42% - Италией. По сюжету герой по имени Изи (Исидоро) по просьбе брата везет из Италии в карпатское село гроб с телом погибшего на стройке украинского гастарбайтера.

В главной роли снялся итальянский актер-комик Никола Новелла. Также в ленте снялся Остап Ступка.

Стоит отметить, что Андреа Маньяни придумал историю в 2010-м. Сначала он хотел снимать ее на Балканах, а затем познакомился с украинскими «киношниками» и решил перенести сюжет в Украину.