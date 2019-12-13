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    В Греции школу раскрасили петриковской росписью

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    В Греции школу раскрасили петриковской росписью
    greece.mfa.gov.ua

    В школе, где сделали роспись, учатся около 300 детей, большинство из которых – греки

    В Афинах, столице Греции, одну из местных школ расписали петриковской росписью. Проектом руководил мэр муниципалитета, в котором расположена школа, Йоргос Томакос.

    О реализации проекта «Петриковский цвет в Афинах» сообщило посольство Украины в Греции.

    Проект полностью поддержала общественная организация Борисфен, а также руководство школы и родительский комитет.

    «Наше искусство оценили сполна. Так, во время посещения украинского стенда на дипломатической Рождественской Ярмарки новоизбраный мэр Афин Костас Бакояннис приобрел новогоднее украшение для елки, расписанное в стиле Петриковки», – говорится в сообщении пресс-службы посольства.

    Саму роспись делала мастерица знаменитой династии из поселка Петриковка, член Союза художников Украины Наталья Статива-Жарко.

    Петриковская роспись или «Петриковка» — украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, которая сформировалась на Днепровщине в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства.

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    В Греции школу раскрасили петриковской росписью
    В Греции школу раскрасили петриковской росписью
    В Греции школу раскрасили петриковской росписью
    В Греции школу раскрасили петриковской росписью
    В Греции школу раскрасили петриковской росписью
    В Греции школу раскрасили петриковской росписью

    Петриковская роспись — не только народное искусство, сохраняющее традиции отделки украинского жилья, но и современная живопись, которая развивается и приобретает новые черты.


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