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    В сети обсуждают неизвестное ранее фото бородатого Зеленского

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    В сети обсуждают неизвестное ранее фото бородатого Зеленского
    facebook.com/zelenskiy95

    Фото опубликовано на странице в Facebook Сергея Иванова

    Журналист Сергей Иванов опубликовал неизвестный снимок президента Владимира Зеленского и пошутил над ним.

    Снимок, скорее всего, сделан еще во время карьеры артиста Зеленского. На нем одета парик и густая борода.

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    facebook.com

    «Президент Зеленский после окончания пресс-марафона», - подписал снимок журналист.

    «Теперь все знают, что он может долго», «С таким народом. Хорошо что еще не поседел »,« Какая страна такой и Форрест Гамп », - комментировали в сети.

    Напомним, прессекретар президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оттолкнула журналиста, и на этот раз во время пресмарафону главы государства.

    Об этом сообщила сама журналистка Юлия Забелина на своей странице в Facebook.

    «В общем, прессекретар Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала», - написала Забелина.

    Джерело: zik.ua

    фотография Facebook журналист Юлия Мендель
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