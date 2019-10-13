В сети обсуждают неизвестное ранее фото бородатого Зеленского



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Фото опубликовано на странице в Facebook Сергея Иванова

Журналист Сергей Иванов опубликовал неизвестный снимок президента Владимира Зеленского и пошутил над ним.

Снимок, скорее всего, сделан еще во время карьеры артиста Зеленского. На нем одета парик и густая борода.

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«Президент Зеленский после окончания пресс-марафона», - подписал снимок журналист.

«Теперь все знают, что он может долго», «С таким народом. Хорошо что еще не поседел »,« Какая страна такой и Форрест Гамп », - комментировали в сети.

Напомним, прессекретар президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оттолкнула журналиста, и на этот раз во время пресмарафону главы государства.

Об этом сообщила сама журналистка Юлия Забелина на своей странице в Facebook.

«В общем, прессекретар Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала», - написала Забелина.

Джерело: zik.ua