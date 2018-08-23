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    Фото

    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире

    • Розсилка
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире

    Японскому фотографу Масаки Ямамото не пришлось долго искать вдохновения

    На протяжении нескольких лет молодой фотограф документировал жизнь своей семьи, которая 18 лет жила в маленькой однокомнатной квартире с пропитанными табаком стенами.

    Его фотокнига под названием Guts является свидетельством невероятной любви и особых отношений семьи.

    Когда Масаки Ямамото было восемь лет, его семью выселили из квартиры, в которой они жили, и мальчик провел два с половиной года в детских учреждениях вдали от родителей. Они смогли воссоединиться лишь в этой комнатушке, что придает фотографиям особый смысл. Несмотря на беспорядок, члены семьи на фотографиях улыбаются, шутят и с удовольствием проводят время друг с другом.

    В их стесненных движениях и жестах чувствуется любовь и комфорт, как будто они даже рады возможности находиться вместе. Обнажая правду и выставляя на всеобщее обозрение жизнь своей семьи, фотограф бросает вызов и меняет восприятие в японском обществе.

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    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире
    В тесноте: Фотограф показал, как большая семья живет в однокомнатной квартире

    С тех пор как были сделаны эти фотографии, семья Ямамото переехала, накопив достаточно средств на аренду дома. Однако о прошлом они не забыли. 

    Джерело: BigPicture

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