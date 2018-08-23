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    Фото

    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»

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    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»

    Вот уже на протяжении 4 лет проводится фотоконкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year)

    В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Фотографы, снимающие птиц, обладают особым взглядом на мир, что делает просмотр их работ невероятно приятным занятием.

    Bird Photographer of the Year – крупнейший фотоконкурс для фотографов, очарованных снимками птиц. Автор лучшего кадра с пернатыми получает денежный приз размером в 5000 фунтов. Среди насыщенных и колоритных снимков трудно выбрать всего один, превосходящий все остальные. Помимо главного приза, фотографии разделились на множество категорий, в каждой из которых есть свои фавориты.

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    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»
    В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»

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    Джерело: cameralabs.org

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