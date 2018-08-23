В сети опубликовали впечатляющие снимки победителей конкурса «Птичий фотограф года – 2018»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вот уже на протяжении 4 лет проводится фотоконкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year)

В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Фотографы, снимающие птиц, обладают особым взглядом на мир, что делает просмотр их работ невероятно приятным занятием.

Bird Photographer of the Year – крупнейший фотоконкурс для фотографов, очарованных снимками птиц. Автор лучшего кадра с пернатыми получает денежный приз размером в 5000 фунтов. Среди насыщенных и колоритных снимков трудно выбрать всего один, превосходящий все остальные. Помимо главного приза, фотографии разделились на множество категорий, в каждой из которых есть свои фавориты.

Джерело: cameralabs.org