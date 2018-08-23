День рождения Сергея Жадана: лучшие стихи поэта

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Сергей Жадан

Сегодня, 23 августа —день рождения известного харьковского поэта и писателя Сергея Жадана

Будущий поэт и прозаик родился в 1974 году, провел детство в сельской местности неподалеку от Старобельска Луганской области. Украиноязычная семья определила развитие мысли и творчества: Сергей Жадан пишет только по-украински, хотя переводит с немецкого, английского и других языков.

В марте 2008 года роман Жадана Anarchy in the UKR в русском переводе вошёл в «длинный список» российской литературной премии «Национальный бестселлер» (номинатором выступил российский писатель Дмитрий Горчев).

Эта же книга в 2008 году вошла в шорт-лист и получила почетную грамоту конкурса «Книга года» на Московской международной книжной выставке-ярмарке. В мае 2010 года журнал GQ вторично выдвинул Жадана на звание «Человек года» в номинации «Писатели» за книгу «Красный Элвис» (первое выдвижение произошло в 2008 году за Anarchy in the UKR).

Живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности, ска-панк-группы «Жадан и Собаки»).

Являлся активным участником харьковского Евромайдана, в марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения. В 2016 год был награжден государственной премией «Украинская книга года», средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.

В 2017 году был ненадолго задержан на территории Белоруссии из-за нахождения в неких списках запрета на въезд, но затем отпущен, а случившееся названо «недоразумением». В мае 2017 года за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции был награждён премией Василия Стуса.

В сентябре 2017 года состоялся выход новой книги «Интернат».