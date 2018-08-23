Американская мама-мастерица сшила для своей семьи сказочные костюмы для походов в Диснейленд



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Супруги Рувалкабас успели посетить Диснейленд 300 раз, и каждый из них вся семья одевала костюмы героев сказок фильмов и мультиков

Любовь родителей к своим детям и желание сделать их детские годы самыми счастливыми и незабываемыми, сделала эту семью известной. Они живут в маленьком городке Норкок в Калифорнии и воспитывают 6-летнего Рели и 2-летнего Лиама.

Кажется, это не дешевое удовольствие, раз в неделю посещать Диснейленд, но семья приобрела ежегодный семейный билет стоимостью 180 долларов. Он включает не только развлечения в парке, но и парковку для автомобиля. К тому же детское счастье бесценно.

Каждому походу в Диснейленд предшествует долгая подготовка. Ведь каждую неделю мама Дженнифер готовит новые костюмы для ребят. Она сама шьет их, используя собственные материалы. Женщина уже успела сшить около 60 костюмов для старшего сына и 20 для младшего.

Кроме того, сшитые костюмы, она продает через Интернет, а полученные деньги откладывает на следующую семейную поездку. Дженнифер поделилась, что в детстве не посещала Диснейленд, хотя очень хотела. Поэтому теперь делает все возможное для своих детей.

Действительно, костюмы, сделанные Дженнифер невероятны, если учитывать, что мастерит она их в домашних условиях. Да и малыши выглядят очень счастливыми на совместных фото.

Сами родители утверждают, как бы им не было тяжело, оно того стоит.

Джерело: joinfo.ua