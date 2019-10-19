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    В Японии есть настоящий кошачий храм, чьи монахи легко обратят вас в свою веру

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    В Японии есть настоящий кошачий храм, чьи монахи легко обратят вас в свою веру
    boredpanda.com

    В Японии очень любят кошек. Настолько, что в городе Киото существует кошачий храм «Святыня мяу-мяу»

    Необычная Япония прекрасная страна для любителей кошек и необычных локаций, в городе Киото есть возможность найти все это в одном месте, там построили храм, в котором обитают эти прекрасные пушистые животные.

    Любители этих пушистых созданий, путешествующие по Японии, возможно, захотят проложить свой туристический маршрут, чтобы попасть к необычному храму к Ньян-Ньян Джи (буквально означает «Мяу- мяу» при переводе на русский), он расположен в городе Киото. В этом месте живут кот-монах и его пушистые помощники.

    Тех, кто посещает это необычное место в одном из крупнейших японских городов, ожидает тематическое угощение и встреча с текущим котом-монахом этого места, его зовут Коюки.

    На территории храма работает ресторанный двор, где можно насладиться вкусом и видом еды и напитков, соответствующих атмосфере и идее этого удивительного места.

    Храм наполнен оригинальными статуями и картинами, главными источниками вдохновения в оформлении интерьеров, конечно, стали кошки. Если вы думаете увезти домой пару сувениров, то их можно приобрести в магазине храма.

    Но главным удовольствием этого места является общением с пушистыми хозяевами храма, которых можно покормить и погладить.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Кот-монах Коюки обладает самым значительным статусом среди всех животных в «Мяу- мяу».

    Джерело: boredpanda.com

    фотография Япония животные
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