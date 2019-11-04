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    Ван Гог на веках: работы визажиста, которая воспроизводит знаменитые картины на веках

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    Ван Гог на веках: работы визажиста, которая воспроизводит знаменитые картины на веках
    instagram.com/beautybekky

    Instagram – площадка, где можно узнать о новинках, тенденциях, почитать о современном искусстве и увидеть картины Ван Гога, например на глазах

    Ребекка Тинарт, бьюти-блогер из Нидерландов, делает необычные макияжи, экспериментируя с различными текстурами: глянцевыми, матовыми, перламутровыми. 

    Девушка часто делится с подписчиками своим опытом, подробно рассказывая, какие продукты использовала для создания того или иного образа, какие технические ошибки часто совершают новички и как можно грамотно сочетать несочетаемые оттенки различных средств. 

    В работе Ребекка не ограничивается только лишь тенями и помадами, она любит использовать декоративные аксессуары, например, жемчужные бусины, крупные стразы, перья.

    Ребекка не учит своих подписчиков делать классический Smoky и нюдовый макияж. 90 тыс. фоловеров следят за тем, как девушка рисует картины Моне и Микеланджело на глазах и губах, переносит «Подсолнухи» Ван Гога на веки с помощью кисточек и теней. 

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    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky
    instagram.com/beautybekky

    В своих работах Тинарт иногда пользуется фотошопом, но это не умаляет художественного таланта визажиста.

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