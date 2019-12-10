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    Фото

    Вера Брежнева удивила переменами во внешности (фото)

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    Вера Брежнева удивила переменами во внешности (фото)

    Фото было сделано для журнала Flacon

    Певица Вера Брежнева - одна из немногих звезд, кто на протяжении долгих лет остается верен своему образу. Блондинка с шикарными длинными волосами - именно такой поклонники знают Брежневу.

    Поэтому новые снимки, которыми Вера поделилась в своем Instagram, произвели настойщий фурор. На фото певица предстала с короткими каштановыми волосами.

    «Узнаете? Я не устану вас удивлять. И удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!», - подписала кадр Вера.

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    instagram.com/ververa

    Поклонники Брежневой тут же принялись обсуждать новый имидж певицы, многим пришлись по душе такие изменения во внешности певицы.

    Впрочем, по всей видимости, новый цвет волос и стрижка - всего лишь парик.

    знаменитости фотография Вера Брежнева певица Instagram
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