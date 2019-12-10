Вера Брежнева удивила переменами во внешности (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото было сделано для журнала Flacon

Певица Вера Брежнева - одна из немногих звезд, кто на протяжении долгих лет остается верен своему образу. Блондинка с шикарными длинными волосами - именно такой поклонники знают Брежневу.

Поэтому новые снимки, которыми Вера поделилась в своем Instagram, произвели настойщий фурор. На фото певица предстала с короткими каштановыми волосами.

«Узнаете? Я не устану вас удивлять. И удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!», - подписала кадр Вера.

instagram.com/ververa

Поклонники Брежневой тут же принялись обсуждать новый имидж певицы, многим пришлись по душе такие изменения во внешности певицы.

Впрочем, по всей видимости, новый цвет волос и стрижка - всего лишь парик.