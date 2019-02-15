Вигго Мортенсен снялся в элегантном фотосете для GQ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вигго Мортенсен

60-летний Вигго Мортенсен украсил обложку нового выпуска итальянского GQ

Актер Вигго Мортенсен примерил несколько элегантных костюмов и пальто, прогулялся по живописным улочкам и поговорил о фильме «Зеленая книга», которая в этом году претендует на золотую статуэтку «Оскар».

Оказывается, сначала Вигго Мортенсен не хотел браться за роль Тони-болтуна, поскольку был уверен, что в Голливуде достаточно актеров итало-американского происхождения, которые лучше него могли бы воплотить персонажа на экране. Однако Питер Фаррелли заявил Мортенсену, что «если он был достаточно убедительным в роли русского мафиози, то и образ вышибалы-водителя ему по плечу».

И действительно, актер меняет образы с той же легкостью, с какой меняет позу или выражение лица на фотосессии: вот он элегантный джентльмен средних лет, а вот – хулиган с ехидной ухмылкой. Все это объясняется простым принципом Мортенсена: «Моя цель не в том, чтобы сделать своих героев привлекательными, а в том, чтобы доказать зрителям, что они заслуживают доверия».

24 февраля Вигго Мортенсен, его коллега Махершала Али и режиссер Питер Фаррелли пройдут по красной ковровой дорожке «Оскара» и узнают решение киноакадемиков. У «Зеленой книги» есть шансы на победу, поскольку она завоевала любовь многих зрителей и критиков. «Эта картина рассказывает историю, которая заставляет задуматься, может, даже посмеяться, но не дает всех ответов. Я ненавижу, когда художник или фильм навязывает зрителям свое мнение и мировоззрение. Гораздо интереснее вовлекать их в историю и дать возможность свободно размышлять», – объяснил Мортенсен.