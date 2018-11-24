  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Влюбленные заменили все фото в Ikea Vilnius на собственные

    • Розсилка
    Влюбленные заменили все фото в Ikea Vilnius на собственные
    boredpanda.com

    Если вам нечем заняться в холодный субботний день, отправляйтесь в Ikea, возьмите побольше фотографий из своего домашнего архива и… замените снимки в продающихся фоторамках

    Именно так сделали влюбленные из Вильнюса. Эрик Малисаускас вместе со своей девушкой заменил каждое фото в интерьерах Ikea Vilnius собственными снимки. По его словам, предыдущие кадры показались им слишком фальшивыми.

    Для операции «замена» потребовалось более 100 семейных кадров и примерно три часа.

    Самое интересное, в магазине никто не заметил ребят, меняющих фотографии.

    «Мы с подругой устроили пранк в Ikea, заменив скучные поддельные фотографии на наши фото», — рассказал в посте.

    По словам молодого человека, они с подругой боялись, что в Ikea давно предусмотрели возможность подобных пранков, поэтому ребята поначалу брали фоторамки и шли с ними в туалет — там они переклеивали снимки.

    Но спустя пару таких походов поняли, что ни продавцам, ни посетителям нет никакого дела до пранка, поэтому влюбленные расслабились и продолжили менять фото на глазах у общественности и под прицелом камер видеонаблюдения.

    При себе у ребят было более ста домашних фотографий — среди них были как архивные снимки из детства парня и девушки, так и «селфи, сделанные по пьяни», а также просто милые романтические кадры.

    Эрик уточняет, что как таковой концепции не было — молодые люди не углублялись в процесс, размещая в разных местах фотографии, выполненные в разных жанрах: главным был сам факт замены снимков.

    Пока неизвестно, что сделали в Ikea Vilnius с «новым оформлением». Неясно также, заметили ли сотрудники эту замену в принципе — наверняка после того, как СМИ Вильнюса рассказали историю Эрика и его подруги, работники супермаркета все же обратили какое-то внимание на факт замены, но официальных комментариев пока не было.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В сети же этот пранк называют милым и безобидным — так, в общем-то, и есть.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ