Объятия и поцелуи: Фотограф показала, как выглядят влюбленные британские подростки

Пытаясь выделить себя из окружающего мира, молодые люди часто вступают в конфликт с родителями и учителями. Другая сложность подросткового возраста связана с изменением гормонального фона, что часто ведет к гиперсексуальности. В это время молодые люди пытаются выстроить первые романтические и сексуальные отношения.

«Меня привлекают отношения между молодыми людьми. Я думаю, мы часто пессимистично смотрим на юношескую любовь и забываем, что иногда ее простота может быть основой для крепких отношений. Мы помним первые чувства, они влияют на наши ожидания от связи с другим человеком в дальнейшем. Отношения, свободные от волнений, ответственности, опыта и планов на будущее, наполнены радостью, дают ощущение близости.

На моих снимках — повстречавшиеся мне пары из Брайтона, Лондона и Хова, города в Англии, где я училась. Работать с ними было сплошным удовольствием. Большинство с радостью фотографировались, со многими я потом долго общалась. Некоторые, впрочем, в последнюю минуту отказывались сниматься.

Я работаю над этим проектом два года, и вряд ли он когда-то закончится. Единственная сложность — то, что я сама становлюсь старше», - так прокомментировала свой фотопроект Лаура.

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