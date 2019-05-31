Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов



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В столице пройдет необычная выставка

6 июня в одном из столичных баров откроется выставка «Ре:майстер». В экспозиции будут представлены обложки старых украинских пластинок в современной интерпретации.

На выставке, куратором которой выступила Настя Калита, покажут работы десяти художников, среди которых переосмысленные обложки в исполнении Вовы Воротнева, Петра Ряски, Яси Хоменко, Романа Химея, Яремы Малащука и других. Они по-новому обыграли сюжеты, которые были на оригинальных версиях винилов Софии Ротару, Назария Яремчука, группы «Водограй» и других. За музыку на презентации выставки отвечают Виталий Бардецкий и Вова Воротнев.

Некоторые работы художников читатели Scotch могут увидеть прямо сейчас.

Джерело: Buro 24/7