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    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов

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    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов

    В столице пройдет необычная выставка

    6 июня  в одном из столичных баров откроется выставка «Ре:майстер». В экспозиции будут представлены обложки старых украинских пластинок в современной интерпретации.

    На выставке, куратором которой выступила Настя Калита, покажут работы десяти художников, среди которых переосмысленные обложки в исполнении Вовы Воротнева, Петра Ряски, Яси Хоменко, Романа Химея, Яремы Малащука и других. Они по-новому обыграли сюжеты, которые были на оригинальных версиях винилов Софии Ротару, Назария Яремчука, группы «Водограй» и других. За музыку на презентации выставки отвечают Виталий Бардецкий и Вова Воротнев.

    Некоторые работы художников читатели Scotch могут увидеть прямо сейчас.

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    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов
    Вторая жизнь пластинок: художники переделали обложки украинских винилов

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    Джерело: Buro 24/7

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