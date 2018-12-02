Японский художник рисует чувства, которые хоть раз испытывал каждый, но не мог описать словами
-
Розсилка
Иногда картинка богаче тысячи слов
Как часто тебе случалось чувствовать то, что невозможно описать словами? Иногда человек переживает такие состояния, которым в его языке даже не существует названия.
Японский художник, публикующий свои работы под псевдонимом Авогадо6 (@avogado6), создает именно такие иллюстрации. Они изображают человеческие чувства и эмоции, непепередаваемые словами.
Его работы понятны только тем, кто сам испытал подобное, поэтому иллюстрации в подписях не нуждаются — их нужно прочувствовать.
О японском художнике под псевдонимом avogado6 известно немного. В основном то, что он очень любит химию и на его аватарке стоит портрет известного итальянского ученого Авогадо.
Иллюстратор и видеоредактор не даёт много личных сведений о своей жизни и говорит что он обычный человек, однако работы художника далеки от обычных.
Avogado6 удается создавать сентиментальные, яркие образы, рисуя чувства и эмоции, которые могут показаться трудными для описания словами.
Художник имеет более чем 650 тыс. подписчиков в Твиттере и опубликовал две книги.
Джерело: boredpanda.com