Японский художник рисует чувства, которые хоть раз испытывал каждый, но не мог описать словами



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boredpanda.com

Иногда картинка богаче тысячи слов

Как часто тебе случалось чувствовать то, что невозможно описать словами? Иногда человек переживает такие состояния, которым в его языке даже не существует названия.

Японский художник, публикующий свои работы под псевдонимом Авогадо6 (@avogado6), создает именно такие иллюстрации. Они изображают человеческие чувства и эмоции, непепередаваемые словами.

Его работы понятны только тем, кто сам испытал подобное, поэтому иллюстрации в подписях не нуждаются — их нужно прочувствовать.

О японском художнике под псевдонимом avogado6 известно немного. В основном то, что он очень любит химию и на его аватарке стоит портрет известного итальянского ученого Авогадо.

Иллюстратор и видеоредактор не даёт много личных сведений о своей жизни и говорит что он обычный человек, однако работы художника далеки от обычных.

Avogado6 удается создавать сентиментальные, яркие образы, рисуя чувства и эмоции, которые могут показаться трудными для описания словами.

Художник имеет более чем 650 тыс. подписчиков в Твиттере и опубликовал две книги.

Джерело: boredpanda.com