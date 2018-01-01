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    Завораживающий подводный мир: Опубликованы снимки победителей конкурса Underwater Photographer of the Year

    Эксперты выбрали лучшие фотографии из более пяти тысяч работ
    Жюри международного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year назвало имена победителей. Лучшие снимки были отобраны среди пяти тысяч других работ, присланных фотографами со всего мира. Обладателем Гран-при стал немецкий фотограф Тобиас Фридрих за снимок британского военного сухогруза «Тистлегорм», который был
    • Вчора, 23:22
    • Розсилка
    Морской угорь. Фото: Сонгда Кай
    underwaterphotographeroftheyear.com
    Морской угорь. Фото: Сонгда Кай

    Эксперты выбрали лучшие фотографии из более пяти тысяч работ

    Жюри международного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year назвало имена победителей. Лучшие снимки были отобраны среди пяти тысяч других работ, присланных фотографами со всего мира.

    Обладателем Гран-при стал немецкий фотограф Тобиас Фридрих за снимок британского военного сухогруза «Тистлегорм», который был подтоплен немецкой авиацией в 1941 году.

    Также компетентное жюри международного конкурса опубликовало снимки победителей в нескольких категориях и тематических номинациях: «Широкоугольное фото», «Макро», «Портрет», «Черно-белая фотография».

    Самые яркие снимки участников фотоконкурса смотрите в нашей галерее.

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    Потопленный военный сухогруз «Тистлегорм». Фото: Тобиас Фридрих
    Потопленный военный сухогруз «Тистлегорм». Фото: Тобиас Фридрих
    Морской угорь. Фото: Сонгда Кай
    Косатка. Фото: Тобиас Фридрих
    Миграция мобул. Фото: Филиппо Борги
    «Отражение крокодила». Фото: Борут Форлан
    «Привидение». Фото: Давиде Лопрести
    Морские коньки. Фото: Шейн Гросс
    Длиннокрылая акула. Фото: Грег Лакур
    Северные олуши. Фото: Грег Лакур
    Собачковидные рыбы проплывают под упавшим в воду цветком. Фото: Джек Бертомье
    Гигантская акула. Фото: Уилл Кларк

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    По материалам: Bird in Flight.

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