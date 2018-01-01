Завораживающий подводный мир: Опубликованы снимки победителей конкурса Underwater Photographer of the Year

Эксперты выбрали лучшие фотографии из более пяти тысяч работ

Жюри международного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year назвало имена победителей. Лучшие снимки были отобраны среди пяти тысяч других работ, присланных фотографами со всего мира. Обладателем Гран-при стал немецкий фотограф Тобиас Фридрих за снимок британского военного сухогруза «Тистлегорм», который был



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underwaterphotographeroftheyear.com Морской угорь. Фото: Сонгда Кай

Эксперты выбрали лучшие фотографии из более пяти тысяч работ

Жюри международного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year назвало имена победителей. Лучшие снимки были отобраны среди пяти тысяч других работ, присланных фотографами со всего мира.

Обладателем Гран-при стал немецкий фотограф Тобиас Фридрих за снимок британского военного сухогруза «Тистлегорм», который был подтоплен немецкой авиацией в 1941 году.

Также компетентное жюри международного конкурса опубликовало снимки победителей в нескольких категориях и тематических номинациях: «Широкоугольное фото», «Макро», «Портрет», «Черно-белая фотография».

Самые яркие снимки участников фотоконкурса смотрите в нашей галерее.

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По материалам: Bird in Flight.