Названы лучшие фото, снятые на iPhone

Стали известны победители премии iPhone Photography Awards 2017

Международная премия Ippawards ежегодно доказывает, что профессиональным фотографом сегодня может быть каждый. Ее жюри оценивает только те фото, которые были сделаны на iPhone. Премия iPhone Photography Awards 2017 года проводилась по 19 тематическим категориям, среди которых: абстракция, архитектура, животные, портреты, люди, путешествия, времена



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Стали известны победители премии iPhone Photography Awards 2017

Международная премия Ippawards ежегодно доказывает, что профессиональным фотографом сегодня может быть каждый. Ее жюри оценивает только те фото, которые были сделаны на iPhone.

Премия iPhone Photography Awards 2017 года проводилась по 19 тематическим категориям, среди которых: абстракция, архитектура, животные, портреты, люди, путешествия, времена года и другие.

Фотографии для конкурса были представлены тысячами iPhone-фотографов из более чем 140 стран мира.

Гран-При конкурса получил фотограф Себастьяно Томада. Он сделал снимок в Ираке в ноябре 2016 года: мальчик и девочка стоят у стены на фоне горящей нефтяной скважины. Отмечается, что фотограф использовал iPhone 6S. При этом смартфон был оснащен 12-мегапиксельной камерой.

Среди призеров есть представители и Украины. Например, Влад Василькевич занял третье место в номинации «Портрет».

Основная цель конкурса - демонстрация творческого потенциала фотосъемки с легендарного гаджета. Поэтому, если вы по-прежнему думаете, что вам нужна фантастическая камера, чтоб сделать захватывающие снимки, подумайте еще раз. Мы надеемся, что эти фото вдохновят вас на то, чтоб вытащить свой iPhone из кармана, выйти на улицу и зафиксировать красоту, которую вы видите.

Джерело: boredpanda.com