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    Зе-депутат пришла в Раду с сумочкой стоимостью в 50 тыс

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    Зе-депутат пришла в Раду с сумочкой стоимостью в 50 тыс
    strana.ua

    Аллахвердиева пришла в Раду с одной из самых известных моделей сумочек итальянского бренда

    Нардеп от «Слуги народа» засветилась с брендовым аксессуаром в парламенте. В один из рабочих дней Ирина Аллахвердиева пришла на работу с аксессуаром итальянского дома моды Gucci.

    Маленькая стеганая сумка на плечо называется «GG Marmont». Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. 

    Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке. Стоит такая сумочка $1892.

    Владелица брендовой сумки Ирина Аллахвердиева – специалист по страхованию. Она была директором филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. 

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    Работала замдиректора по развитию николаевской ветки страховой компании «Инго Украина». В партийном списке «Слуги народа» была под номером 116. Сейчас она член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. 

    Джерело: strana.ua

    мода и красота фотография Украина одежда
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