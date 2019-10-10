Зе-депутат пришла в Раду с сумочкой стоимостью в 50 тыс
Аллахвердиева пришла в Раду с одной из самых известных моделей сумочек итальянского бренда
Нардеп от «Слуги народа» засветилась с брендовым аксессуаром в парламенте. В один из рабочих дней Ирина Аллахвердиева пришла на работу с аксессуаром итальянского дома моды Gucci.
Маленькая стеганая сумка на плечо называется «GG Marmont». Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом.
Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке. Стоит такая сумочка $1892.
Владелица брендовой сумки Ирина Аллахвердиева – специалист по страхованию. Она была директором филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве.
Работала замдиректора по развитию николаевской ветки страховой компании «Инго Украина». В партийном списке «Слуги народа» была под номером 116. Сейчас она член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Джерело: strana.ua