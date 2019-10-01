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    Зеленский встретился с Томом Крузом (фото)

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    Зеленский встретился с Томом Крузом (фото)
    instagram.com/zelenskiy_official

    Американский киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского

    Он встретился с лидером страны Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба президента.

    Круз приехал в Киев по приглашению Зеленского. Во время встречи Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. В итоге это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

    В свою очередь президент Украины поделился своим опытом работы в киноиндустрии. Он напомнил американскому гостю, что недавно был принят закон, согласно которому иностранные кинопроизводители будут получать компенсацию за сьемку фильмов в Украине.

    Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

    «Реализация норм Закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу», - подчеркнули в Офисе президента.

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    instagram.com/zelenskiy_official
    instagram.com/zelenskiy_official
    instagram.com/zelenskiy_official

    Ранее Владимир Зеленский встречался с другими голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис, актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

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