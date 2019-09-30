Светлана Лобода погуляла на вечеринке в Киеве (фото)
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, посетила вечеринку в Киеве
Светлана Лобода засветилась в Киеве. Украинская певица опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в одном из столичных клубов, а в сторис показала кадры своего выступления.
Так, на странице Loboda в социальной сети появились фотографии, где знаменитость запечатлена в компании друзей в развлекательном заведении.
«Киев. Днем – альбом, вечером – танцы», – подписала одну из публикаций Света.
В insta-сторис она также запостила фото и видео с вечеринки, на которой танцевала под свой хит «Суперзвезда».
Снимки с артисткой в своих аккаунтах обнародовали и украинский телеведущий Григорий Решетник с телеведущим, видеоблогером Анатолием Анатоличем (Анатолий Яцечко).
Также Лобода отметилась на мероприятии дорогого столичного отеля.
Джерело: fakty.ua