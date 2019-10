Опубликованы уникальные фото Зеленского



В сети разыскали уникальные фотографии президента

Владимир Зеленский в период, когда «Квартал 95» еще не был популярным, часто попадал на снимки. Среди них - снимок из фотосессии полного актерского состава «Квартала 95», а также фото в непринужденной обстановке. Снимки опубликованы в социальной сети Facebook.

В профиле Ирины Романченко опубликован исторический снимок актеров «Квартала 95» с подписью: «почти как сериал «Друзья».

Снимок вызвал умиление у комментаторов: «Супер! Тогда были в полном составе», «Очень крутая фотка», «Ой! Какие все молодые!», «Ностальгичные 90-е (взгрустнулось). Институтские годы, все дела. А это с вами не Марина Поплавская (над которой Манжосов нависает?) - сходство есть, не могу вспомнить who exactly is pictured there», «Старенькое, но родное фото».

Также пользователи сети нашли неформальное фото Владимира Зеленского в компании Елены и Сергея Кравеца, а также Владимира Переверзева. Правда, на фото будущий президент отвернулся.

Джерело: rbc.ua