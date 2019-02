Романтичному Еду Ширану - 28! Лучшие клипы музыканта

Будущий герой британского хит-парада родился в Галифаксе. Случилось это 17 февраля 1991 года

В 16-летнем возрасте Эд решил завершить учебу в школе и переехать в Лондон. Цель была единственная – сделать карьеру профессионального музыканта. Молодой человек поступил в Национальный молодежный театр Лондона.

Там ему удалось реализовывать себя как исполнителя и набраться опыта. Эд давал огромное количество концертов на любительских городских площадках.

2008 год стал для музыканта по-настоящему значимым. Эдвард выступил на разогреве у своего идола – группы Nizlopi. А ведь до этого он подрабатывал техником гитар у этого коллектива.

В феврале 2011 года Эд Ширан опубликовал первое видео на сингл «You Need Me, I Don’t Need You» и выпустил очередной мини-альбом «Loose Change».

В том же году Эд Ширан подписал контракт со звукозаписывающим американским лейблом Atlantic Records, и в сентябре вышел его дебютный студийный альбом под названием «+». Именно на этой пластинке присутствовал сингл «The A Team», который принес популярность и узнаваемость артисту.

Впоследствии этот трек обеспечил исполнителю и музыканту премию Novello Award. А на композицию «Lego House» был снят клип совместно с актером Рупертом Гринтом, которого публика знает по роли Рона в «Гарри Поттере».

В 2012 году Ширан выступил на закрытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. И уже тогда его популярность распространилась далеко за пределы Великобритании.

Новый альбом Эда «X» появился в июне 2014-го и сразу же взлетел на первые строчки хит-парадов США и Великобритании.

В 2015 году британский исполнитель получил награду Brit Award как лучший автор года. А в 2016 году композиция «Thinking Out Loud» была удостоена сразу двух наград «Грэмми».

В марте 2017 года Эд Ширан порадовал своих поклонников, выпустив третий студийный альбом «÷» («divide»). За несколько месяцев до его выхода он представил два сингла с новой пластинки – «Shape of You» и «Castle on the Hill».

Они моментально побили все рекорды хитов в Германии, Австралии, Англии, ворвавшись в топы различных чартов.