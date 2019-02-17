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    Самая искренняя любовь - любовь к себе: тату Arley Sign

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    Самая искренняя любовь - любовь к себе: тату Arley Sign
    vogue.ua

    Украинский бренд временных тату Arley Sign выпустил новую рекламную кампанию, которая заявляет: «Февраль - идеальное время, чтобы подумать о себе и своих мечтах»

    Смелая кампания под лозунгом Happy Valentines Sign призывает женщин больше восхищаться собой настоящей, в то время как временные тату станут олицетворением самых безумных идей.

    Все женщины абсолютно разные, у каждой есть свои мечты, интересы, способы отдохнуть и получить новую порцию вдохновения, жизненных сил и счастья.

    Рекламная кампания Arley Sign иллюстрирует истории пяти разных женщин и показывает, что у них вызывает самые трепетные чувства.

    Так, первой героине свойственна медитация, как способ отвлечься от внешнего мира, вторая любит проводить время с животными, третья находит отдушину в рисовании.

    А для кого-то наслаждение проявляется в таких мелочах как принятие расслабляющей ванны или чашка ароматного кофе.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    «Мы верим, что наши временные тату-украшения умеют разговаривать. Говорят они об отношении к себе и к вещам, которые тебя окружают и делают счастливым. Подчеркивают личность, твое настроение, твою индивидуальность. И ты влюбляешься в себя снова и снова», –рассказывает Ольга Горностай, основательница бренда Arley Sign.

    Джерело: vogue.ua

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