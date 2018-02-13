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    Известная пышнотелая модель упала со скалы во время фотосессии

    Кейт Аптон потеряла равновесия во время съемок
    Американская топ-модель Кейт Аптон приняла участие в фотосессии для Sports Illustrated Swimsuit Issue. Как стало известно Scotch, для фотосессии выбрали живосписный остров а Карибском море. По задумке фотографа Ю Цая , супермодель Кейт Аптон должна была позировать на скале, практически обнаженная. Но эта фотосессия чуть не закончилась трагедией.
    • Сьогодні, 16:29
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    Кейт Аптон
    Кейт Аптон

    Кейт Аптон потеряла равновесия во время съемок

    Американская топ-модель Кейт Аптон приняла участие в фотосессии для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

    Как стало известно Scotch, для фотосессии выбрали живосписный остров а Карибском море. По задумке фотографа Ю Цая , супермодель Кейт Аптон должна была позировать на скале, практически обнаженная. Но эта фотосессия чуть не закончилась трагедией. Из-за волн, 25-летняя модель не удержалась и упала со скалы. На помощь Кейт пришли ассистенты фотографа. После падения, съемки пришлось остановить. Но к счастью, Кейт Аптон отделалась только царапинами и синяками.

    Видео инцидента модель опубликовала на своей странице в Instagram.

    Отметим, что ранее модель и актриса Кейт Аптон снялась в эффектном образе для видеокалендаря Love Magazine

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