Як українцям знайти роботу в Іспанії. Українка розповіла про нюанси працевлаштування

Блогерка з України вже вісім років живе в Іспанії

Життя в Іспанії може бути для багатьох мрією, однак працевлаштуватися в цій країні не так вже й легко. Про це розповіла українка Олена та поділилася порадами, як знайти роботу в Іспанії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки в Тiktok.

Олена переїхала до Іспанії вісім років тому, коли пошук роботу та працевлаштування для заробітчан й іноземців було складним. Раніше для пошуку роботи в Іспанії головною перешкодою було відсутнє знання мови.

За словами Олени, наразі за наявним статусом тимчасового захисту знайти роботу в Іспанії стало легше, але варто знати деякі нюанси. Вона радить спочатку зареєструватися на біржі праці, це можна зробити через служби зайнятості регіону, де ви проживаєте.

Реєстрація на біржі праці надає документ, який підтверджує статус безробітної особи. Саме цей документ дає можливість відвідувати курси, що можуть стати першим кроком до працевлаштування та вивчення тутешньої мови. Ба більше, більшість курсів є безплатними та мають часткові виплати на транспорт.

Які курси можна відвідати після реєстрації на біржі праці

іспанська мова для іноземців;

комп'ютерні навички;

кулінарія;

готельна справа;

обслуговування;

догляд за людьми;

клінінг;

логістика;

бухгалтерія;

продажі, торгівля.

Нагадаємо, біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії. Українка на імʼя Влада виїхала до Іспанії, розчарувалася, повернулася в Україну, але згодом змушена була знову пакувати валізи. За словами українки, три роки тому вона буквально втікала звідти, попри чудовий клімат та атмосферу. На той момент вона не могла оцінити переваги закордонного життя, постійно порівнюючи його з українським.