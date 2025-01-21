Людство стрімко вимирає: названо країну, що може втратити 96% населення

За даними демографів, населення України може у подальшому скоротитись на 76%, але це не найгірший показник у світі

Скорочення населення у світі настільки велике, що навіть приплив мігрантів не здатний компенсувати падіння, що призводить до виникнення безпрецедентних викликів для сучасної цивілізації. При цьому найгірша ситуація у Південній Кореї та Китаї, пише npr.

Демографи підтверджують обґрунтованість цих побоювань. Вони акцентують увагу на показнику, що має назву «рівень відтворення населення». Для збереження чисельності населення на поточному рівні цей коефіцієнт має перевищувати 2,1 дитини на одну жінку. Нині у більшості країн світу цей показник нижче критичної позначки.

Експерти провели нескладні розрахунки, згідно з якими за коефіцієнта народжуваності нижче 1,6 населення скорочується вдвічі вже через три покоління. Якщо цей показник опускається нижче 1,2, через століття чисельність населення зменшується на 80%.

У Південній Кореї коефіцієнт народжуваності становить 0,75, у Китаї – 1,10, у Польщі та Іспанії – 1,12, у Японії – 1,16, в Україні – 1,22, у країні-агресорці Росії – 1,42, у США – 1,60, у середньому по Євросоюзу – 1,69, а в Казахстані – 3,13. Кожна третя жінка не має дітей, що є символом демографічної катастрофи.

За збереження поточних тенденцій і без урахування міграції у Південній Кореї населення за наступні сто років може скоротитись на 96%, і це абсолютний лідер демографічної кризи у світі.

Населення США може скоротитись на 47%, Франції – на 46%, Німеччини – на 68%, України – на 76%, Італії – на 78%, Японії – на 81%, Китаю – на 88% %, Таїланду – на 89%. Аналогічні негативні процеси спостерігаються і в інших країнах, таких як Туреччина, Велика Британія та Мексика.

«У багатьох випадках причини подібні: зростання вартості життя змушує молодих людей відкладати або виключати шлюб і народження дітей, прагнучи отримати вищу освіту та кар’єру. Хоча люди живуть довше, цього недостатньо, щоб не відставати від темпів народжуваності», – йдеться у статті.

Експерти прогнозують, що людська цивілізація може зіткнутися з «катастрофічним колапсом» вже до 2200 року. У зв'язку з цим кожна країна має вжити заходів для покращення показників народжуваності.

Таким чином, до кінця поточного століття населення планети може скоротитися на сотні мільйонів людей. Держави вступають у гостру конкуренцію за працездатне населення, створюючи привабливі умови для залучення молодих людей. Це, у свою чергу, призведе до суттєвих змін у геополітичній обстановці та до розбудови нового світового порядку.

Нагадаємо, чисельність населення Китаю у 2024 році скоротилася на 1,39 млн осіб. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. Нині у країні живе понад 1,4 млрд жителів.

До слова, що нові дані Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї свідчать, що суспільство країни стало «суперстарим» – кожному пʼятому громадянину 65 і більше років.

Наразі в Південній Кореї кількість людей у ​​віці 65 років і старше становить 10,24 мільйона, або 20% від усього населення. ООН класифікує країни так: понад 7% населення віком 65 років і більше – це «суспільство, яке старіє», понад 14% – «суспільство похилого віку», а понад 20% – «суперстаре суспільство».