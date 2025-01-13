Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
Петер Сійярто передав слова представників ВООЗ щодо вірусу
фото із відкритих джерел

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що зараз у світі немає загрози пандемії метапневмовірусної інфекції

Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто розповів про телефонну розмову з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреєсусом, під час якої вони обговорили ситуацію із поширенням захворюваності на метапневмовірус.

За словами Сійярто, наразі у ВООЗ не вбачають загрози виникнення пандемії цього захворювання у світі.

«Мій друг Тедрос заспокоїв мене з приводу лякаючих історій останніх днів і тижнів і запевнив, що наразі немає загрози виникнення якоїсь надзвичайної ситуації в галузі глобальної охорони здоров'я», – написав на своїй сторінці у Facebook Сійярто.

Метапневмовірус – один із збудників респіраторних інфекцій, який може бути особливо небезпечний для немовлят, людей похилого віку та громадян з ослабленим імунітетом. Його симптоми – кашель, нежить, підвищення температури та труднощі з диханням. Передається метапневмовірус повітряно-крапельним шляхом.

Раніше ми писали про те, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс.

До слова, у ЄС поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини (hMPV) у масштабі пандемії, заявила офіційна представниця Єврокомісії Єва Грнцирова.

Нагадаємо, у Києві медики виявили перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV). 

Читайте також:

Теги: Facebook Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандисту призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Харкові винесено вирок адміністратору проросійського Telegram-каналу
25 грудня, 2024, 17:31
Російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику
Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2024, 21:00
У Грузії вирішили запатентувати Діда Мороза
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
31 грудня, 2024, 12:07
У Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку
У Києві внаслідок дронової атаки загинули двоє людей, є поранені
1 сiчня, 12:49
Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим
У новорічну ніч РФ запустила понад 100 «Шахедів»: скільки цілей вдалося збити 
1 сiчня, 10:21
Порошенко, будучи президентом, транзит російського газу не припинив, однак заявив, що зробив до цього «перший крок»
Допис Порошенка про зупинку транзиту газу. Чому глузує мережа?
4 сiчня, 23:03
В окупованому Криму помер батько олімпійської чемпіонки
Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька
6 сiчня, 13:36
У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 мільярди євро – саме для України
Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу
10 сiчня, 02:29
За словами Грицака, перша країна, яка хоче поразки Росії, це Британія
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
Сьогодні, 05:28

Соціум

Науковці Британії забили на сполох через нову загрозу
Науковці Британії забили на сполох через нову загрозу
Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
У Лос-Анджелесі один із найдорожчих будинків у США перетворився на згарище
У Лос-Анджелесі один із найдорожчих будинків у США перетворився на згарище
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
Одна з популярних країн змінила правила для українських біженців
Одна з популярних країн змінила правила для українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
22K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
12K
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua