Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що зараз у світі немає загрози пандемії метапневмовірусної інфекції
Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто розповів про телефонну розмову з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреєсусом, під час якої вони обговорили ситуацію із поширенням захворюваності на метапневмовірус.
За словами Сійярто, наразі у ВООЗ не вбачають загрози виникнення пандемії цього захворювання у світі.
«Мій друг Тедрос заспокоїв мене з приводу лякаючих історій останніх днів і тижнів і запевнив, що наразі немає загрози виникнення якоїсь надзвичайної ситуації в галузі глобальної охорони здоров'я», – написав на своїй сторінці у Facebook Сійярто.
Раніше ми писали про те, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс.
До слова, у ЄС поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини (hMPV) у масштабі пандемії, заявила офіційна представниця Єврокомісії Єва Грнцирова.
Нагадаємо, у Києві медики виявили перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV).
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