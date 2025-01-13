Загроза пандемії метапневмовірусної інфекції: заява ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що зараз у світі немає загрози пандемії метапневмовірусної інфекції

Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто розповів про телефонну розмову з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреєсусом, під час якої вони обговорили ситуацію із поширенням захворюваності на метапневмовірус.

За словами Сійярто, наразі у ВООЗ не вбачають загрози виникнення пандемії цього захворювання у світі.

«Мій друг Тедрос заспокоїв мене з приводу лякаючих історій останніх днів і тижнів і запевнив, що наразі немає загрози виникнення якоїсь надзвичайної ситуації в галузі глобальної охорони здоров'я», – написав на своїй сторінці у Facebook Сійярто.

Метапневмовірус – один із збудників респіраторних інфекцій, який може бути особливо небезпечний для немовлят, людей похилого віку та громадян з ослабленим імунітетом. Його симптоми – кашель, нежить, підвищення температури та труднощі з диханням. Передається метапневмовірус повітряно-крапельним шляхом.

Раніше ми писали про те, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс.

До слова, у ЄС поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини (hMPV) у масштабі пандемії, заявила офіційна представниця Єврокомісії Єва Грнцирова.

Нагадаємо, у Києві медики виявили перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV).