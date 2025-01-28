Загадкова епідемія в Індії: десятки людей померли від невідомого токсину

Таємничий токсин забрав 17 життів у штаті Джамму і Кашмір

У колишньому індійському штаті Джамму і Кашмір зафіксовано спалах невідомої хвороби, який забрав життя вже 17 людей, у тому числі 14 дітей. Усього зареєстровано 38 випадків захворювання із симптомами лихоманки, нудоти, слабкості та набряку мозку, пише The Week.

Як пише видання, причиною захворювання є вплив токсинів, проте конкретний токсин наразі не встановлено. Медичні експерти кажуть, що точну причину смерті вдасться встановити лише після того, як провідні лабораторії країни завершать перевірку зразків.

Доктор Ашутош Гупта, директор Державного медичного коледжу (GMC) сказав: «Можна сказати, що причиною смертей є токсин, але точний тип токсину ще належить визначити. Були повідомлення про отруєння фосфорорганічними речовинами, але поки не надійдуть остаточні звіти, нічого не можна говорити з упевненістю».

Як пише видання, підозра на отруєння фосфорорганічними речовинами виникла після того, як пацієнти позитивно відреагували на ін’єкції атропіну, стандартного антидоту при такому отруєнні.

Органофосфати, які зазвичай містяться в пестицидах, гербіцидах і нервово-паралітичних агентах, можуть викликати такі симптоми, як надмірне слиновиділення та сльозотеча, блювота, діарея, пітливість, м’язове тремтіння та сплутаність свідомості.

Зразки були відправлені в токсикологічні лабораторії для перевірки на 200 потенційних токсинів. Очікується, що відповідальний за токсин буде ідентифікований протягом тижня.

«У мережі установ відомства створено лабораторну базу, перебувають у штаті підготовлені фахівці, а також функціонують референс-центри провідних наукових організацій, що дозволяє оперативно виявляти ризики», – йдеться у статті.

До слова, Cоvid-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, посилаючись на відповідний аналіз. У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували твердження ЦРУ і цю версію назвали вкрай малоймовірною.