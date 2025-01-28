Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Загадкова епідемія в Індії: десятки людей померли від невідомого токсину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Загадкова епідемія в Індії: десятки людей померли від невідомого токсину
Інформація щодо токсину очікується найближчим часом
фото із відкритих джерел

Таємничий токсин забрав 17 життів у штаті Джамму і Кашмір

У колишньому індійському штаті Джамму і Кашмір зафіксовано спалах невідомої хвороби, який забрав життя вже 17 людей, у тому числі 14 дітей. Усього зареєстровано 38 випадків захворювання із симптомами лихоманки, нудоти, слабкості та набряку мозку, пише The Week.

Як пише видання, причиною захворювання є вплив токсинів, проте конкретний токсин наразі не встановлено. Медичні експерти кажуть, що точну причину смерті вдасться встановити лише після того, як провідні лабораторії країни завершать перевірку зразків.

Доктор Ашутош Гупта, директор Державного медичного коледжу (GMC) сказав: «Можна сказати, що причиною смертей є токсин, але точний тип токсину ще належить визначити. Були повідомлення про отруєння фосфорорганічними речовинами, але поки не надійдуть остаточні звіти, нічого не можна говорити з упевненістю».

Як пише видання, підозра на отруєння фосфорорганічними речовинами виникла після того, як пацієнти позитивно відреагували на ін’єкції атропіну, стандартного антидоту при такому отруєнні.

Органофосфати, які зазвичай містяться в пестицидах, гербіцидах і нервово-паралітичних агентах, можуть викликати такі симптоми, як надмірне слиновиділення та сльозотеча, блювота, діарея, пітливість, м’язове тремтіння та сплутаність свідомості.

Зразки були відправлені в токсикологічні лабораторії для перевірки на 200 потенційних токсинів. Очікується, що відповідальний за токсин буде ідентифікований протягом тижня.

«У мережі установ відомства створено лабораторну базу, перебувають у штаті підготовлені фахівці, а також функціонують референс-центри провідних наукових організацій, що дозволяє оперативно виявляти ризики», –  йдеться у статті.

До слова, Cоvid-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, посилаючись на відповідний аналіз. У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували твердження ЦРУ і цю версію назвали вкрай малоймовірною.

Читайте також:

Теги: епідемія здоров'я хвороба Індія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США закликав американський народ зібратися в цей день у своїх відповідних місцях богослужінь, щоб вшанувати пам'ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого 
Байден оголосив 9 січня 2025 року Національним днем жалоби
30 грудня, 2024, 07:58
Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу
В Україні зафіксовано 13 випадків вірусу, який стрімко поширюється у Китаї
6 сiчня, 01:55
Метапневмовірусна інфекція. Чи готові українці до нової пандемії?
Метапневмовірусна інфекція. Чи готові українці до нової пандемії? Здоров’я
6 сiчня, 13:30
Персонал лікарень стикається зі зростаючим напливом хворих
Черги по 50 годин: лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих
8 сiчня, 14:01
Окупанти знову атакували Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя: кількість загиблих та поранених збільшилася (оновлено)
8 сiчня, 21:22
Заявники мають надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї, їхні стосунки та обставини смерті
Родичі загиблих внаслідок російської агресії можуть отримати компенсацію
16 сiчня, 20:02
Поліцейські Прикарпаття розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
18 сiчня, 04:06
Зловмисник завантажив потерпілого на тачку та вивіз у поле, щоб закопати
На Вінниччині затримано чоловіка, який забив знайомого лопатою
20 сiчня, 04:05
Республіканець критикує ВООЗ ще з 2020 року
Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ
21 сiчня, 08:36

Соціум

Британці масово скорочують свій робочий тиждень
Британці масово скорочують свій робочий тиждень
Загадкова епідемія в Індії: десятки людей померли від невідомого токсину
Загадкова епідемія в Індії: десятки людей померли від невідомого токсину
У Південній Кореї вдруге за місяць загорівся пасажирський літак: є постраждалі
У Південній Кореї вдруге за місяць загорівся пасажирський літак: є постраждалі
Маск порадив дев'ять книг, які має прочитати кожен: список
Маск порадив дев'ять книг, які має прочитати кожен: список
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
Американський пропагандист Карлсон звинуватив Байдена у спробах вбити Путіна
Американський пропагандист Карлсон звинуватив Байдена у спробах вбити Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
24K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
22K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
22K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
21K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua