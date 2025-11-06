У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати

Медики вимагають укомплектування системи охорони здоров'я Греції та підвищення зарплат

Грецькі лікарі розпочали 48-годинний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та укомплектування системи охорони здоров'я країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekathimerini.

Акція, організована Федерацією профспілок лікарів (Oenge), охоплює мітинг біля Міністерства охорони здоров'я в Афінах. «Акція знаменує собою ескалацію і є відповіддю на спроби применшити реальність. Вони зображують нас як меншість «нещасних» людей, які скаржаться без причини. Але жалюгідним є не наше ставлення, а реальність, з якою ми стикаємося щодня в лікарнях», – сказав президент Oenge Янніс Галанопулос.

Працівники державних лікарень також приєдналися до загальнонаціонального страйку і планують пройти маршем від площі Мавілі до офісу прем'єр-міністра і парламенту. «Пацієнти страждають, а їхні життя перебувають під загрозою через системні недоліки», – заявила федерація працівників лікарень Poedin, додавши, що «попри сучасне обладнання, не вистачає рук, щоб ним керувати».

Крім того, 7 листопада по всій країні закриваються приватні медичні лабораторії на знак окремого протесту проти механізму повернення коштів.

Нагадаємо, парламент Греції ухвалив реформу, яка дозволяє працювати до 13 годин на день за виняткових обставин, викликавши критику профспілок і опозиційних партій. Водночас стандартний 40-годинний робочий тиждень залишається основним правилом, а понаднормова робота має компенсуватися з надбавкою 40%. Міністерство праці наголошує, що ніхто не зобов’язаний працювати понаднормово.