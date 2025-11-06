Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
фото: Ekathimerini

Медики вимагають укомплектування системи охорони здоров'я Греції та підвищення зарплат

Грецькі лікарі розпочали 48-годинний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та укомплектування системи охорони здоров'я країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekathimerini.

Акція, організована Федерацією профспілок лікарів (Oenge), охоплює мітинг біля Міністерства охорони здоров'я в Афінах. «Акція знаменує собою ескалацію і є відповіддю на спроби применшити реальність. Вони зображують нас як меншість «нещасних» людей, які скаржаться без причини. Але жалюгідним є не наше ставлення, а реальність, з якою ми стикаємося щодня в лікарнях», – сказав президент Oenge Янніс Галанопулос.

Працівники державних лікарень також приєдналися до загальнонаціонального страйку і планують пройти маршем від площі Мавілі до офісу прем'єр-міністра і парламенту. «Пацієнти страждають, а їхні життя перебувають під загрозою через системні недоліки», – заявила федерація працівників лікарень Poedin, додавши, що «попри сучасне обладнання, не вистачає рук, щоб ним керувати».

Крім того, 7 листопада по всій країні закриваються приватні медичні лабораторії на знак окремого протесту проти механізму повернення коштів.

Нагадаємо, парламент Греції ухвалив реформу, яка дозволяє працювати до 13 годин на день за виняткових обставин, викликавши критику профспілок і опозиційних партій. Водночас стандартний 40-годинний робочий тиждень залишається основним правилом, а понаднормова робота має компенсуватися з надбавкою 40%. Міністерство праці наголошує, що ніхто не зобов’язаний працювати понаднормово.

Читайте також:

Теги: Греція лікар страйк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський лікар пояснив користь від вживання круасанів на сніданок
Круасани корисно їсти на сніданок: британський лікар назвав умову
7 жовтня, 09:18
Грейпфрут виявився максимально корисним для імунітету
Дієта для міцного імунітету: китайські експерти назали вісім продуктів, які варто додати до раціону
8 жовтня, 08:58
Акції протесту проти Нобоа тривають з середини вересня
В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж
8 жовтня, 07:07
Хав’єр Мілей очолив країну близько двох років тому обіцяючи врятувати економіку
Президент Аргентини дав концерт на тлі протестів у країні
8 жовтня, 09:34
За словами предстоятеля Православної церкви, дата поїздки на Афон була обрана невипадково
Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон
13 жовтня, 16:26
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
19 жовтня, 04:31
Нейрохірург прооперував пацієнтку та здійснив їй заміну хребтового імпланта
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
11 жовтня, 15:23
У Камеруні під час протестів опозиції загинули щонайменше чотири особи
Опозиція Камеруну оскаржує результати виборів на тлі протестів
29 жовтня, 02:21
Опозиції Танзанії задокументувала близько 2 тис. загиблих під час придушення протестів
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів
Сьогодні, 07:33

Соціум

«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
Тільки міграція здатна врятувати деякі країни ЄС від демографічної катастрофи: прогноз
Тільки міграція здатна врятувати деякі країни ЄС від демографічної катастрофи: прогноз
У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»
У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»
У Міссісіпі стався вибух на хімічному заводі
У Міссісіпі стався вибух на хімічному заводі

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua