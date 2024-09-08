Що змушує нас прокидатися посеред ночі? Науковці розкрили таємницю нічних пробуджень

Стрес та надмірне читання негативних новин перед сном провокує пробудження посеред ночі

Багато людей стикаються з проблемою нічних пробуджень, особливо близько 3-4 години ранку. Цей феномен має наукове пояснення. Фахівці зі сну стверджують, що основною причиною таких пробуджень є стрес. Він робить нас чутливішими до будь-яких подразників, через що ми частіше прокидаємося посеред ночі. Про це повідомляє видання IFLScience.

За словами Грега Мюррея, директора Центру психічного здоров’я в Технологічному університеті Свінберна (Австралія), стрес не збільшує кількість нічних пробуджень, але робить їх більш усвідомленими.

Крім стресу, на якість нашого сну впливає неправильний режим дня, надмірне споживання негативної інформації перед сном та брак свіжого повітря. Коли ми лягаємо і встаємо в різний час, наш внутрішній годинник збивається. Читання негативних новин перед сном стимулює наш мозок і ускладнює засинання. А брак свіжого повітря в спальні може призвести до поверхневого сну.

Протягом ночі ми проходимо кілька фаз сну. З наближенням ранку кількість фази швидкого сну збільшується, що робить наш сон більш поверхневим. Тому будь-який шум чи світло можуть нас розбудити. Саме тому багато людей прокидаються саме в ранні години.

Як пояснила Анесса Дас, заступниця директора Програми медицини сну в Медичному центрі Векснера штату Огайо, протягом ночі чергуються фази швидкого (REM) і не-REM сну, кожна з яких має різний поріг пробудження. З наближенням ранку кількість часу, проведеного у фазі швидкого сну, зростає, роблячи сон легшим і сповненим сновидінь.

Майкл Скаллін, доцент психології та неврології Університету Бейлора в Техасі, припускає, що такі пробудження можуть бути пов’язані з тривожними снами, хоча це не завжди кошмари.

Щоб покращити якість сну, важливо створити розслаблюючий вечірній ритуал, який допоможе відключитися від денних турбот. Рекомендується відмовитися від гаджетів за годину до сну, прийняти теплу ванну і почитати книгу. Крім того, важливо забезпечити сприятливе середовище для сну: кімната має бути темною, тихою і прохолодною.

Регулярний режим дня також відіграє важливу роль. Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Фізична активність вдень допоможе краще заснути вночі, але інтенсивні тренування перед сном краще уникати.

Збалансоване харчування також впливає на якість сну. Важкі страви та кофеїн перед сном можуть порушити сон.

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