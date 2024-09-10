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Військова медикиня поскаржилася на сексуальне домагання в армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Військова медикиня поскаржилася на сексуальне домагання в армії
Жінка надавала меддопомогу військовим у боях за Лиман, Вовчанськ та Бахмут
фото: slidstvo.info

Жінка написала заяву в Державне бюро розслідувань про домагання з боку колеги-військового 

Військовослужбовиця Оксана, яка від початку повномасштабної війни добровільно пішла у військкомат і була мобілізована як медикиня, заявила  що зазнала сексуального домагання під час бойового злагодження. Один із побратимів почав тиснути на жінку та натякати на інтимні стосунки. Офіційне розслідування у підрозділі не було проведено. Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

Жінка надавала меддопомогу військовим у боях за Лиман, Вовчанськ та Бахмут.

Як зазначається, у травні цього року на одному з полігонів Львівщини жінка з іншими бійцями свого полку перебувала на бойовому злагодженні. Під час поїздки її побратим Сергій почав тиснути на неї та прямо казав, що хоче зайнятися з нею сексом. 

Оксані вдалось зафіксувати цю розмову на відео. Як зазначила військовослужбовиця, вона почувала себе некомфортно під час цієї розмови, бо чоловік психологічно тиснув на неї. Оксана намагалася йому різко відповідати, але тоді у Сергія змінювалася інтонація, він починав грубо говорити та «зривався» на неї. 

Згодом вони поїхали на озеро, де чоловік після купання захотів сфотографуватися з нею та, за словами військовослужбовиці, почав приставати до неї.

«Я була не готова, що під час служби хтось може собі таке дозволити. Оскільки до мене ніколи не домагалися. Я не була готова до того, що тебе можуть лапати, тебе можуть принижувати, тобі можуть пояснювати, що ти маєш бути чиєюсь жінкою, бо ти тут...Виходить, що якщо ти жінка, то ти в армії повністю беззахисна», – пояснила військова медикиня. 

Після інциденту жінка не подала рапорт, тому офіційного внутрішнього розслідування не було.  Натомість у частині вирішили, що вона їм не підходить за психологічним станом. Тому жінку і її ймовірного кривдника було вирішено перевести в іншу частину. 

На початку серпня Оксана написала заяву в Державне бюро розслідувань про домагання з боку колеги-військового, там відкрили кримінальне провадження. Деталей справи жінка не розповідає.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон №8329 щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції. Зокрема, він передбачає покарання за скоєння сексуального насильства шляхом вербальної чи невербальної комунікації, включно з електронними пристроями. 

Окрім цього, за вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, а також за стереотипні уявлення щодо соціальної ролі чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю передбачені штрафи у розмірі 1,7 тис. до 3,4 тис. грн. Також можуть карати громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин, або ж виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Законопроєкт також передбачає покарання за сексуальне домагання, вчинене вербальним чи невербальним шляхом, у тому числі за допомогою засобів електронної комунікації. Таких правопорушників штрафуватимуть на суму від 1,36 тис. до 2,72 тис. грн, або каратимуть громадськими чи виправними роботами.

Теги: закон розслідування жінка чоловік Лиман секс

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