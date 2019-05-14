Эксперты назвали продукты, которые не способствуют похудению



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tsn.ua

В список попали обезжиренные йогурты, хлебцы для похудения, сладкие сырки, пакетированный сок и мед

Эксперты назвали топ-5 продуктов питания, считающихся диетическими, однако дающих абсолютно другой эффект. Йогурты, сырки и еще ряд вкусностей могут стать причиной увеличения массы тела.



Многие в стремлении сбросить лишний вес соблюдают разнообразные методики и диеты. Пищевая промышленность предлагает потребителям огромный ассортимент якобы диетических товаров на любой вкус и кошелек, приписывая им немыслимые свойства и возможности в борьбе с излишней массой тела. Однако не все они действительно настолько полезны, как сообщает реклама. Многие подобные продукты, как оказалось, могут вызвать противоположный эффект и привести к увеличению веса.



Сомнительной эксперты называют пользу от обезжиренных йогуртов. Это объясняется тем, что в их составе отсутствие сахара компенсируется производителями различными сиропами и подсластителями, всем, что только мешает сбросить лишний вес.

Кроме того, специалисты напоминают, что явных доказательств вреда жиров для фигуры нет, потому обезжиренные продукты питания – всего лишь уловка маркетологов. Для нормальной работы организма, утверждают американские исследователи, необходимо съедать в сутки не менее 0,5-0,7 грамма жиров на килограмм веса тела.



Также могут привести к увеличению веса популярные хлебцы для похудения. Их готовят из белых сортов муки, с маргарином и сахаром, что увеличивает их калорийность до уровня питательности батона или слойки. Действительно полезные хлебцы состоят только из цельного зерна и злаков.

Не приведут к уменьшению веса и сладкие сырки, в них также много калорий из-за большого количества масла и сахара. В итоге всего лишь 30-граммовый сырок может вмещать около 400 Ккал.

Не принесет пользы и употребление пакетированного сока, из-за высоких доз сахара в нем. Если прибавить к этому еще и красители, которые добавляются для большей насыщенности цвета, то напиток превращается в коктейль для ожирения.

И последний в списке – мед. В одной только столовой ложке этого сладкого продукта почти 65 Ккал, также в нем много сахара, и, соответственно, глюкозы, приводящей к увеличению веса тела.

Джерело: Medikforum.ru