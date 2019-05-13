Тренер проекта «Зважені та щасливі» поделилась рецептом пиццы, который способствует похудению



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Марина Божемская

Марина Божемская доказала, что можно питаться не только здоровой и низкокалорийной пищей, но и безумно вкусной

Съемки девятого сезона шоу «Зважені та щасливі» в самом разгаре и участники проекта под шефством звездных тренеров уже начали заниматься в спортзале и изменили свой рацион питания.

Пока зрители в ожидании нового сезона, Scotch расспросил тренера проекта Марину Божемскую о здоровых и вкусных рецептах. В этот раз – пицца! Но, кончено, не обычная, а правильная.

Для вкусной пиццы вам понадобится:

1 шт грудки куриной (или индюшки)

2 яйца

100 гр. брокколи

Половинка болгарского перца (можно замороженный)

Шпинат свежий или зелень

Лук жёлтый или красный пару колец

50 гр сыра (желательно до 45% жирности)

3 ст. ложки нежирного натурального йогурта

соль, перец

1 чайная ложка оливкового (или растительного) масла

По словам Божемской куриную грудку необходимо нарезать кубиками и прокрутить в блендере до однородной массы. Посолить, поперчить (чуток) и добавить 1 ч.л. масла и яйца. Соцветия брокколи руками разделить на веточки, перец нарезать, и натереть сыр.

Также, необходимо разогреть духовку до 180 градусов, форму застелить пергаментом, выложить куриную массу. Форму поставить в духовку и запекать в течении 10-15 минут. Далее вынуть куриную основу из духовки, намазать йогуртом, сверху высыпать сыр и уложить овощи. Далее снова поставить в духовку на 10 минут. Готовую пиццу украсить зеленью.

«Пиццу можно кушать на обед с салатом», - отметила Марина.

Напомним, что новый сезон проекта «Зважені та щасливі» выйдет осенью на канале Стб.