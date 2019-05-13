Тренер проекта «Зважені та щасливі» поделилась рецептом пиццы, который способствует похудению
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Марина Божемская доказала, что можно питаться не только здоровой и низкокалорийной пищей, но и безумно вкусной
Съемки девятого сезона шоу «Зважені та щасливі» в самом разгаре и участники проекта под шефством звездных тренеров уже начали заниматься в спортзале и изменили свой рацион питания.
Пока зрители в ожидании нового сезона, Scotch расспросил тренера проекта Марину Божемскую о здоровых и вкусных рецептах. В этот раз – пицца! Но, кончено, не обычная, а правильная.
Для вкусной пиццы вам понадобится:
- 1 шт грудки куриной (или индюшки)
- 2 яйца
- 100 гр. брокколи
- Половинка болгарского перца (можно замороженный)
- Шпинат свежий или зелень
- Лук жёлтый или красный пару колец
- 50 гр сыра (желательно до 45% жирности)
- 3 ст. ложки нежирного натурального йогурта
- соль, перец
- 1 чайная ложка оливкового (или растительного) масла
Также, необходимо разогреть духовку до 180 градусов, форму застелить пергаментом, выложить куриную массу. Форму поставить в духовку и запекать в течении 10-15 минут. Далее вынуть куриную основу из духовки, намазать йогуртом, сверху высыпать сыр и уложить овощи. Далее снова поставить в духовку на 10 минут. Готовую пиццу украсить зеленью.
«Пиццу можно кушать на обед с салатом», - отметила Марина.
Напомним, что новый сезон проекта «Зважені та щасливі» выйдет осенью на канале Стб.