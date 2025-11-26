Головна Скотч Здоров'я
Елементи БДСМ-практики допомагають у лікуванні депресії: результати дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вчені з КНР виявили біохімічний механізм швидкої дії антидепресантів
фото: scmp.com

Лікування депресії коротким кисневим голодуванням (інтермітуючою гіпоксією) не гірше за кетамін

Китайські вчені дійшли висновку, що короткі, контрольовані періоди кисневого голодування – радикально новий підхід, відомий як гостра інтермітуюча гіпоксія – можуть бути настільки ж ефективними для полегшення важкої депресії, як і найпотужніші відомі методи: електросудомна терапія (ЕСТ) та кетамін. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post

Китайські лікарі встановили, що елементи БДСМ-практики, пов'язані з короткочасним удушенням, можуть тимчасово знизити симптоми депресії. Цей новий підхід використовує природний механізм, викликаний тимчасовим падінням рівня кисню в мозку, і активує природну сполуку – аденозин. Аденозин діє як біохімічний «майстер-перемикач», який швидко усуває депресивні симптоми.

Дослідження, проведене під спільним керівництвом Ло Міньміня з Пекінського інституту дослідження мозку та Ван Сяохуея з Чанчунського інституту прикладної хімії, було опубліковано у рецензованому журналі Nature.

Використовуючи передові інструменти візуалізації, китайська команда виявила, що короткочасні сплески аденозину в медіальній префронтальній корі (ключовій області мозку, що регулює настрій) необхідні для ефективності таких терапій, як ЕСТ та кетамін.

При контрольованому диханні гіпоксичним повітрям (зі зниженою концентрацією кисню) команда виявила, що це може спонукати мозок до вироблення значних кількостей аденозину в корі.

Дослідницька група вже розробила прототип пристрою та проводить клінічні випробування за участю 30 пацієнтів у співпраці з Пекінською лікарнею Аньдін.

Це відкриття не тільки пропонує новий, неінвазивний метод лікування, але й допомагає розгадати одну з найдавніших загадок психіатрії – як саме діють ЕСТ та кетамін.

Фен Гуопін, професор нейронауки з Массачусетського технологічного інституту, високо оцінив роботу: «Це дослідження забезпечує великий прорив, ідентифікуючи одну сигнальну молекулу, аденозин, як майстер-перемикач... Це не просто відкриття; це план, який показує нам, як відокремити терапевтичну користь від побічних ефектів». 

Розробники вважають, що нова терапія може замінити або доповнити традиційні, але суперечливі методи, такі як ЕСТ. Хоча сучасна ЕСТ безпечніша, ніж у 1930-х роках, вона досі викликає занепокоєння через такі побічні ефекти, як короткочасна втрата пам'яті та порушення когнітивних функцій.

До слова, надмірне споживання солі становить серйозну загрозу не тільки серцево-судинній системі, але й здоров'ю мозку, підвищуючи ризик розвитку депресії, тривожності та деменції.

Теги: здоров'я Китай вчені депресія

