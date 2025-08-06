Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами

У Європі бум на психоделічні препарати на основі псилоцибіну

Вперше в Європейському союзі псилоцибін – галюциногенна сполука, що міститься в грибах, – буде доступний для певних пацієнтів

Німецький регулятор у галузі медицини дозволить деяким пацієнтам з депресією, що не піддається лікуванню, спробувати терапію із застосуванням псилоцибіну. Це є кроком на шляху наближення психоделиків до основної медицини. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Вперше в Європейському союзі псилоцибін – галюциногенна сполука, що міститься в грибах, – буде доступний за схемою, в рамках якої пацієнти з серйозними або загрозливими для життя захворюваннями можуть отримати доступ до ще не схвалених препаратів.

У Німеччині псилоцибін призначатиметься лише в «обґрунтованих виняткових випадках», повідомляє Центральний інститут психічного здоров'я (CIMH), який звернувся до регулюючих органів із проханням схвалити цю програму.

«Це дуже важливий крок, що розширює сферу наших дій», – сказав у своїй заяві доктор Герхард Грюндер, керівник відділення молекулярної нейровізуалізації CIMH.

У деяких випадках псилоцибінова терапія «може бути виправданою з медичного та етичного погляду, якщо вона проводиться в строго контрольованих умовах і під ретельним медичним наглядом», – додав Грюндер.

Депресія – поширена проблема психічного здоров'я, але приблизно 20-30% людей з депресією погано реагують на стандартні методи лікування, кажуть у CIMH.

Дослідження показали, що псилоцибін може стати перспективною альтернативою для таких пацієнтів. На думку вчених із Великої Британії та США, цей препарат сприяє зміцненню зв'язків між різними областями мозку, допомагаючи людям позбутися надмірної зосередженості на собі та докорів совісті.

Рішення Федерального інституту лікарських засобів та медичних виробів Німеччини (BfArM) відображає зростаючий інтерес до психоделічних препаратів, включаючи псилоцибін та МДМА, як засіб лікування таких психічних розладів, як депресія, тривожність, залежність та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Раніше цього місяця Чеська Республіка легалізувала медичне використання псилоцибіну для лікування таких захворювань, як депресія.

Інші клінічні випробування також проводяться в Європі, у тому числі в Німеччині, хоча повне схвалення псилоцибіну в Німеччині очікується лише за кілька років.

До слова, у Великій Британії винайшли мозковий імплантат для покращення настрою пацієнтів.