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Що підвищує ризик деменції, інсульту та депресії: 17 важливих чинників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Артеріальний тиск впливає на розвиток деменції
фото: uarp.org

Найбільший ефект на розвиток хвороб має артеріальний тиск

У світі понад 55 млн людей страждають на деменцію і очікується, що до 2050 року їхня кількість зросте майже втричі. Смертність від інсультів може подвоїтися до того ж року, а від 10% до 20% дорослих відчувають депресію в більш пізньому віці. Дослідники знаходять все більше доказів того, що цим захворюванням можна запобігти, змінивши стиль життя та контролюючи певні показники здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Велике дослідження виявило 17 факторів, що сприяють розвитку деменції, інсульту та депресії у старшому віці. Результати цієї роботи були опубліковані в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.

17 факторів, які мають зв'язок із розвитком деменції, інсульту та депресії:

  • артеріальний тиск;
  • індекс маси тіла;
  • захворювання нирок;
  • вміст цукру в крові;
  • загальний холестерин;
  • вживання алкоголю;
  • дієта;
  • втрата або порушення слуху;
  • нестача сну;
  • біль;
  • нестача фізичної активності;
  • життєва ціль;
  • сон;
  • куріння;
  • стрес;
  • соціальна активність;
  • симптоми депресії.

Раніше науковці зосереджувалися на окремих аспектах здоров'я чи способу життя, аналізуючи їхній вплив на виникнення цих хвороб. Однак група дослідників під керівництвом Санджули Сінгх з Гарвардської медичної школи підходила до питання комплексно, переглянувши 59 метааналізів, щоб визначити спільні фактори ризику для всіх трьох захворювань.

«Це дослідження справді показує, наскільки сильно зміни способу життя та поведінки впливають на вікові захворювання мозку», – зазначила Сінгх.

Автори дослідження наголошують, що вибрані фактори мають спільний вплив хоча б на два з цих захворювань. Найбільший ефект на розвиток хвороб має артеріальний тиск. Дослідження показало, що люди з тиском 140/90 мм рт. ст. або вищим мають удвічі більший ризик інсульту, а також на 20% вищий шанс розвитку деменції та на 16% – депресії.

Високий кров'яний тиск сприяє зменшенню кровообігу в мозку, що підвищує ймовірність інсульту та деменції. Також це зменшує кількість нейромедіаторів у мозку, що може стати причиною депресії. Серед інших важливих факторів були куріння, якість сну, фізична активність та рівень цукру в крові.

Санджула Сінгх зазначила, що цей список можна розглядати як «меню», з якого можна вибрати кілька пунктів для покращення здоров'я. Завдяки цьому можна поступово знижувати ризики розвитку деменції, інсульту та депресії.

Також автори підкреслили, що деякі з цих факторів взаємопов'язані: покращення дієти та фізичної активності може позитивно вплинути на артеріальний тиск, рівень цукру в крові, холестерин та якість сну.

Як повідомлялося, в Україні почастішали випадки інсультів, викликаних гіпертонією на фоні стресу. Фахівці вже називають це «воєнною» хворобою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.

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Теги: здоров'я інсульт депресія

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