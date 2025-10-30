Головна Світ Політика
Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа
У Південній Кореї почалися переговори Трампа та Сі
фото: Reuters

Сі заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Про це пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію зустрічі політиків.

«Я готовий продовжувати співпрацю з вами, щоб побудувати міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн», – сказав він.

Китайський президент також відзначив важливість миру в світі та зазначив, що Трамп дуже дбає про це.

«Ми також просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами.

Китай і США можуть спільно нести відповідальність як великі країни та працювати разом, щоб досягти більших і конкретних справ на благо наших двох країн і всього світу», – додав Сі.

Зауважимо, що у Пусані, Південна Корея, офіційно розпочалася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном. 

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей». 

Свєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Теги: Південна Корея Дональд Трамп Сі Цзіньпін переговори Китай

Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа
Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа
Трамп назвав Сі «жорстким переговірником»: перемовини почалися
Трамп назвав Сі «жорстким переговірником»: перемовини почалися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News

