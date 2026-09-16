Гучний скандал через уколи для схуднення: лікарка пояснила, чим небезпечний фальсифікат

Ольга Бут: «Жодна країна світу не проводила дослідження препарату»

Керівниця клініки Age Management System та кандидатка медичних наук Ольга Бут відреагувала на гучний скандал із викриттям масштабного виробництва фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid та детально пояснила, чим ризикують люди, які його використовували, пише «Главком».

За словами Ольги Бут, будь-який медичний препарат повинен відповідати жорстким критеріям якості, проте до Biopatid виникає найбільше запитань.

«У Biopatid заявлена структура діючої речовини – тирзепатид, проте на сайті йдеться про якусь послідовність 11 амінокислот, тоді як оригінал – це значно складніша молекула. Тобто вже тут є розбіжність: точна структура діючої речовини незрозуміла», – зазначає лікарка.

Не менш важлива підтверджена концентрація діючої речовини, і саме цих даних щодо конкретного флакона немає. Так само незрозумілі технологія й місце виробництва: «Це, напевно, одна з головних причин, чому виникли претензії до Biopatid – ані країна-виробник, ані компанія-виробник невідомі», – пояснює лікарка.

Кандидатка медичних наук також звернула увагу на відсутність контролю чистоти препарату та стерильності – обов'язкових вимог для будь-якого ін'єкційного засобу, а також на питання стабільності діючої речовини під час транспортування й зберігання. «Можна теоретично відтворити будь-яку діючу речовину, тобто підробити її, але не вміти стабілізувати. І тут теж незрозуміло, стабільний цей препарат чи ні. Навіть якщо у флаконі справді новий тирзепатид, не факт, що він не зруйнувався під час перевезення чи зберігання», – каже Ольга Бут.

Головний же аргумент, на думку лікарки, – це повна відсутність клінічних досліджень препарату: «Жодна країна світу не проводила дослідження цього препарату, жодна країна про нього не знає. У нас він не зареєстрований і не пройшов систему фармаконагляду, яка існує в кожній державі. Усе це є підставою дуже обережно поставитися до Biopatid і запідозрити, що це не просто підробка, а препарат, небезпечний для пацієнта».

Лікарка застерігає: пересічна людина не зможе самостійно відрізнити фальсифікат від сертифікованого препарату. Тому головна порада – не звертатися по терапію для схуднення до спеціаліста з косметологічного профілю. Лише лікар може зважено оцінити ризики та користь для конкретної людини, адже надлишкова вага – це іноді хвороба, а не «забагато з'їла».

Людям, які підозрюють, що вже застосовували фальсифікат, лікарка радить якнайшвидше припинити прийом препарату та пройти медичне обстеження (чекап).

Щодо надмірної ваги загалом, за словами Ольги Бут, у дорослої людини після 30 років вона практично завжди пов'язана з дефіцитами чи профіцитами певних речовин, гормональними порушеннями або інсулінорезистентністю, тож підхід до кожного пацієнта має бути індивідуальним і комплексним, а не зводитися до одного ін'єкційного препарату.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу по всій Україні фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. За даними слідства, препарат містив діючу речовину тирзепатид та реалізовувався без відповідних дозвільних документів, державної реєстрації та належної сертифікації. У межах спецоперації про підозру повідомлено 27 учасникам схеми. Серед підозрюваних – організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші особи.

За інформацією джерел «Главкома», організатором схеми є підприємець Анатолій Черкаський. Серед підозрюваних також є власниця київської клініки Tryfonova MD Clinic – Марія Трифонова.

За версією слідства, організатор, знаючи про високий попит на препарати для зниження ваги та їхню високу вартість, налагодив роботу підпільної лабораторії. Там без дозвільних документів та контролю якості виготовляли аналог препарату з тирзепатидом. Основну діючу речовину невідомого походження, за даними прокуратури, завозили з Китаю. Щоб приховати справжнє призначення товару та обійти встановлені правила митного контролю, підконтрольний митний брокер оформлював його як харчову добавку. Для продажу препарату учасники схеми створили сайт і сторінки у соціальних мережах та залучили менеджерів.