Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Фахівці пояснили, як чуже хропіння може нашкодити тому, хто спить поруч

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Регулярне хропіння партнера може заважати повноцінному відновленню під час сну
фото, згенероване ШІ

Часті пробудження через хропіння партнера можуть позначитися на пам'яті, концентрації та настрої

Хропіння партнера може бути не просто нічним подразником, а причиною регулярного недосипання, яке позначається на пам'яті, концентрації, рівні енергії та емоційному стані людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

За даними Британської асоціації хропіння та апное сну (BSSAA), хропе близько 40% дорослого населення Великої Британії, причому серед чоловіків ця проблема поширеніша. Водночас, згідно з американським опитуванням Sleep Foundation, 75% людей, чиї партнери хропуть, заявили, що це впливає на їхній сон.

Упродовж ночі людина кілька разів проходить різні стадії сну, а один цикл зазвичай триває близько 90 хвилин. Глибокі його стадії особливо важливі для фізичного відновлення організму. Якщо хропіння партнера регулярно будить людину, вона може проводити менше часу на відновлювальних стадіях сну. Через це навіть після багатьох годин у ліжку вранці може залишатися відчуття втоми.

Крім того, під час сну мозок обробляє та зберігає отриману протягом дня інформацію. Часті пробудження можуть порушувати цей процес, що здатне позначитися на концентрації та пам'яті. Порушення сну також впливає на регуляцію гормонів, пов'язаних з енергією та мотивацією.

Недосипання може позначатися й на здатності справлятися зі стресом. Людина стає більш дратівливою, а постійно порушений сон може призводити до конфліктів між партнерами.

29-річна Мег Воррен розповіла BBC, що через хропіння колишнього партнера прокидалася вночі у стані підвищеної напруги. Вранці вона почувалася настільки розбитою, що порівняла свій стан із похміллям.

Фахівці наголошують, що важливо відрізняти звичайне хропіння від апное сну – розладу, за якого дихання людини уві сні неодноразово зупиняється та відновлюється. Серед можливих ознак – паузи у диханні, задуха вночі, часті пробудження та ранковий головний біль.

У разі звичайного хропіння можуть допомогти зміни способу життя: зниження ваги, відмова від куріння, обмеження алкоголю перед сном або сон на боці замість спини. Якщо проблема не зникає, фахівці радять звернутися до лікаря, щоб встановити її причину.

Нагадаємо, раніше науковці дослідили вплив рожевого шуму на якість сну. Під час семиденного лабораторного експерименту з'ясувалося, що навколишній шум скорочував глибоку фазу сну в середньому на 23 хвилини, а рожевий шум – REM-фазу приблизно на 18 хвилин за ніч. Ця фаза важлива для пам'яті, концентрації та регуляції настрою.

Читайте також:

Теги: здоров'я здоровий сон сон пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діана Зіброва назвала справжню причину свого схуднення
«Не могла їсти». Донька Павла Зіброва зізналася, як схудла на 23 кг після розриву з нареченим
31 серпня, 16:12
Активність Сонця з 13 по 14 серпня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 серпня: якою буде сонячна активність
13 серпня, 05:00
Активність Сонця з 19 по 20 серпня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 серпня: якою буде сонячна активність
19 серпня, 05:00
Астрологічний прогноз на 29 серпня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 29 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
28 серпня, 15:00
Сержант 413-го стрілецького батальйону Андрій Гецко із позивним Папай
Виїхав з окупованого Криму у 2014 році та воював проти РФ. Згадаймо Андрія Гецка
26 серпня, 09:00
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Михайло повернувся додому, щоб стати на захист Батьківщини
Поліг під час відбиття масованого штурму на Донеччині. Згадаймо Михайла Сагана
6 вересня, 09:00
Астрологічний прогноз на 5 вересня 2026 року
Дозвольте собі змінити темп: найавторитетніший гороскоп на 5 вересня 2026 року
4 вересня, 12:00
Астрологічний прогноз на 6 вересня 2026 року
Не поспішайте реагувати на емоції: найавторитетніший гороскоп на 6 вересня 2026 року
6 вересня, 04:00
Під час операції хлопчика лікарі за допомогою робота-хірурга чітко виділили місце звуження та видалили дефектний сегмент нирки
У Львові лікарі врятували нирку хлопчику за допомогою робота-хірурга
7 вересня, 17:18

Здоров'я

Фахівці пояснили, як чуже хропіння може нашкодити тому, хто спить поруч
Фахівці пояснили, як чуже хропіння може нашкодити тому, хто спить поруч
Вчені назвали напої, які підвищують ризик раку
Вчені назвали напої, які підвищують ризик раку
Відомий український гуморист розкрив секрет схуднення на 65 кілограм
Відомий український гуморист розкрив секрет схуднення на 65 кілограм
109-річні подруги із США розкрили секрети свого довголіття
109-річні подруги із США розкрили секрети свого довголіття
У Чернівцях жінка народила в кареті «швидкої» (фото)
У Чернівцях жінка народила в кареті «швидкої» (фото)
Хірург назвав найшкідливішу людську звичку
Хірург назвав найшкідливішу людську звичку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua