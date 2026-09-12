Фахівці пояснили, як чуже хропіння може нашкодити тому, хто спить поруч

Часті пробудження через хропіння партнера можуть позначитися на пам'яті, концентрації та настрої

Хропіння партнера може бути не просто нічним подразником, а причиною регулярного недосипання, яке позначається на пам'яті, концентрації, рівні енергії та емоційному стані людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

За даними Британської асоціації хропіння та апное сну (BSSAA), хропе близько 40% дорослого населення Великої Британії, причому серед чоловіків ця проблема поширеніша. Водночас, згідно з американським опитуванням Sleep Foundation, 75% людей, чиї партнери хропуть, заявили, що це впливає на їхній сон.

Упродовж ночі людина кілька разів проходить різні стадії сну, а один цикл зазвичай триває близько 90 хвилин. Глибокі його стадії особливо важливі для фізичного відновлення організму. Якщо хропіння партнера регулярно будить людину, вона може проводити менше часу на відновлювальних стадіях сну. Через це навіть після багатьох годин у ліжку вранці може залишатися відчуття втоми.

Крім того, під час сну мозок обробляє та зберігає отриману протягом дня інформацію. Часті пробудження можуть порушувати цей процес, що здатне позначитися на концентрації та пам'яті. Порушення сну також впливає на регуляцію гормонів, пов'язаних з енергією та мотивацією.

Недосипання може позначатися й на здатності справлятися зі стресом. Людина стає більш дратівливою, а постійно порушений сон може призводити до конфліктів між партнерами.

29-річна Мег Воррен розповіла BBC, що через хропіння колишнього партнера прокидалася вночі у стані підвищеної напруги. Вранці вона почувалася настільки розбитою, що порівняла свій стан із похміллям.

Фахівці наголошують, що важливо відрізняти звичайне хропіння від апное сну – розладу, за якого дихання людини уві сні неодноразово зупиняється та відновлюється. Серед можливих ознак – паузи у диханні, задуха вночі, часті пробудження та ранковий головний біль.

У разі звичайного хропіння можуть допомогти зміни способу життя: зниження ваги, відмова від куріння, обмеження алкоголю перед сном або сон на боці замість спини. Якщо проблема не зникає, фахівці радять звернутися до лікаря, щоб встановити її причину.

Нагадаємо, раніше науковці дослідили вплив рожевого шуму на якість сну. Під час семиденного лабораторного експерименту з'ясувалося, що навколишній шум скорочував глибоку фазу сну в середньому на 23 хвилини, а рожевий шум – REM-фазу приблизно на 18 хвилин за ніч. Ця фаза важлива для пам'яті, концентрації та регуляції настрою.