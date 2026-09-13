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У майже 102 роки читає без окулярів та доглядає город. Житель Полтавщини розкрив секрет довголіття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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101-річний Михайло Руденко на своєму подвір'ї
фото: suspilne.media

Чоловік веде здоровий спосіб життя, харчується переважно овочами, фруктами, кашею та молочними продуктами

У майже 102 роки довгожитель із села Нова Олександрівка Семенівської громади на Полтавщині Михайло Руденко читає без окулярів, співає, доглядає город та опікується пасікою. Нині в населеному пункті чоловік – єдиний житель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет «Суспільного».

Цьогоріч Михайло Руденко, якому в жовтні виповниться 102 роки, виростив огірки, помідори, дині та кавуни.

Михайло Руденко з пірамідальними конструкціями, якими він заряджає воду
Михайло Руденко з пірамідальними конструкціями, якими він заряджає воду
фото: suspilne.media

«Помідори дрібні, а далі дині і кавуни. Як бур'ян великий, сам позрубую, а вони (діти та онуки, – ред.) тоді прополять, а огірки сам збирав, бо їх же нема, а їх треба щодня збирати», – каже довгожитель.

Чоловік народився, виріс і все життя працював у Новій Олександрівці. Дружина Михайла померла 24 роки тому, відтоді він проживає сам.

«Дружина померла 2002-го, було їй 80 років, 10 листопада вона впала. Шия затверділа, і в неї вже кров у шию не надходила, оце після того як вона впала, була в неї гематома. Тоді вже забрали її від мене, бо ми жили тут удвох, забрали у Лубни діти, там її лікували, але не вилікували, і так я лишився сам», – каже Михайло Руденко.

Чоловік брав участь у Другій світовій війні, там зазнав поранення ноги, через це має інвалідність. Після війни працював агрономом, на пасіці, в саду та управлінцем у колгоспі.

Пірамідальна конструкція, у якій Михайло Руденко оздоровлюється
Пірамідальна конструкція, у якій Михайло Руденко оздоровлюється
фото: suspilne.media

«Я дуже багато читаю і співаю. Оце в мене два вулики, я їх хотів вивезти, але ж перезимував, та, думаю, як там уже буде, може коли і важко, нехай, вони їсти не просять. І я з них цього року накачав вісім банок трилітрових меду», – ділиться чоловік.

У пана Михайла лишилась донька, онуки та правнуки. Щотижня вони приїжджають навідувати та допомагати йому.

Чоловік веде здоровий спосіб життя, харчується переважно овочами, фруктами, кашею та молочними продуктами.

«Уранці натщесерце два яйця випиваю. М'яса я стараюся не дуже їсти, бо воно тільки старість дуже прискорює. Каші різні в мене є, рисова і в банках куплені, а то мішечки. Найчастіше пшоняну кашу, це дуже добре для серця, і крупи варю», – розповідає довгожитель.

Хата Михайла Руденка
Хата Михайла Руденка
фото: suspilne.media

На думку чоловіка, оздоровлюватися йому допомагають пірамідальні конструкції. У них витримує воду, адже вважає її цілющою.

«Ось вода в мене очищена, оце піраміда. Оцим міряю воду, коли я заливав воду, то вона не була енергетична. Як я зніму оце, тепер вона ось буде заряджена. Ану скажи мені, чи буде енергія? Оце як від мене туди йде, оце буде енергія, а так би вона стояла і показала, що немає енергії», – показує Михайло Руденко.

Уранці та ввечері чоловік робить розминку, а також масажує частини тіла для покращення кровообігу.

«І я тру їх (вуха, – ред.). Оце отак відразу тру пальцями, доки гарячі не стануть, тоді раковини вушні натираю, тоді оці мочки сім разів, тоді оце 20 разів угору, тоді знову тру, доки потепліють вуха, і це щодня. І так само шия, і потилиця, і до потилиці дістати, потім груди потер, потім живіт потер», – демонструє чоловік.

Дожити до таких років, на думку чоловіка, йому вдалося завдяки тому, що працював на свіжому повітрі, утримувався від переживань та безплатно допомагав людям.

«Я все життя стараюся людям допомогти. Був у мене мотоцикл, прийде людина: «Відвезіть у лікарню». Я без розмов повіз і плати не беру. Я від цього не постраждаю, а людині допоможу. Вона мені подякує, а воно мене аж піднімає, я такий радий, що зробив людині добро. Живу і жити хочеться. Інколи, буває, прокинусь, і щось наче на душі не так, не веселиться. Сідаю, заспіваю одну пісню, другу, третю. Все – енергія піднялася і став здоровий. Ходжу веселий і ще співаю», – підсумовує Михайло Руденко.

Нагадаємо, Надія Ярмолюк із села Кухарі на Волині зустріла 104-й день народження. Жінка, попри вік, має добру пам'ять та ділиться історіями про своє життя з внуками та правнуками. А ще не полишає господарство: любить годувати курей, качок і свиней. 

Також 95-річний мешканець Рівненщини Микола Шумейко веде активний спосіб життя попри свій поважний вік. Чоловік їздить на велосипеді, співає в хорі та порається на городі. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття.

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