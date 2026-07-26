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Дослідники пов'язали популярні препарати для схуднення з випадінням волосся

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Науковці проаналізували дані десятків тисяч пацієнтів
фото (ілюстративне): Unsplash

Науковці виявили, що препарати групи GLP-1 асоціюються з вищою ймовірністю розвитку алопеції порівняно з іншими ліками

Mounjaro, Ozempic та Wegovy можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком випадіння волосся. Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували дані близько 50 тис. пацієнтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

У дослідженні фахівці з Пенсильванського університету використали дані системи охорони здоров'я Університету Пенсильванії. Вони порівняли частоту алопеції у дорослих із цукровим діабетом 2 типу, які приймали препарати групи GLP-1, із пацієнтами, що лікувалися іншими класами препаратів – інгібіторами SGLT-2 та DPP-4.

Загалом дослідники порівняли 12 004 пацієнтів, які використовували препарати GLP-1, із 15 221 людиною, що приймала інгібітори SGLT-2. Крім того, ще 11 964 користувачів GLP-1 зіставили з 11 233 пацієнтами, які лікувалися інгібіторами DPP-4.

Після коригування результатів з урахуванням таких факторів, як вік і маса тіла, науковці встановили, що застосування препаратів GLP-1 було пов'язане з 37% вищим ризиком розвитку алопеції, ніж використання інгібіторів SGLT-2. Порівняно з інгібіторами DPP-4 цей показник був на 68% вищим.

Автори дослідження зазначили, що до американського Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) вже надходили повідомлення про випадіння волосся після початку застосування агоністів рецепторів GLP-1, особливо семаглутиду (Wegovy та Ozempic) і тирзепатиду (Mounjaro). Наразі FDA оцінює, чи може цей побічний ефект бути пов'язаний із застосуванням цих препаратів.

Від початку 2026 року британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів (MHRA) отримало майже 400 повідомлень про випадіння волосся у людей, які застосовували тирзепатид. Минулого року таких повідомлень було 541. Щодо семаглутиду регулятор отримав 148 повідомлень у 2026 році та 164 – у 2025-му.

Дослідники наголосили, що хоча випадіння волосся зазвичай не становить загрози для фізичного здоров'я, воно може мати серйозні психосоціальні наслідки, впливати на самооцінку, якість життя та прихильність пацієнтів до лікування.

Нагадаємо, у березні вчені повідомили про ще один можливий ризик, пов'язаний із препаратами на основі семаглутиду, зокрема Ozempic і Wegovy. Під час дослідження за участю близько 73 тис. людей було зафіксовано дещо вищу частоту розвитку остеопорозу, подагри та остеомаляції серед користувачів цих препаратів. Водночас автори роботи наголосили, що отримані результати не доводять причинно-наслідкового зв'язку між застосуванням ліків і виникненням цих захворювань.

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Теги: здоров'я ліки хвороба схуднення вчені

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