Племянница принцессы Дианы снялась в соблазнительной фотосессии

Леди Китти Спенсер приняла участие в фотосессии для итальянского бренда

Dolce & Gabbana продолжают свою стратегию привлечения наследников знаменитостей к показам и рекламных кампаний. Так, в прошлом году в дефиле бренда приняла участие племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Теперь же известная лондонская тусовщица появилась в весенней кампании марки, пишет журнал Elle. [GALLERY_BLOCK] 27-летняя Китти



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Леди Китти Спенсер приняла участие в фотосессии для итальянского бренда

Dolce & Gabbana продолжают свою стратегию привлечения наследников знаменитостей к показам и рекламных кампаний. Так, в прошлом году в дефиле бренда приняла участие племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Теперь же известная лондонская тусовщица появилась в весенней кампании марки, пишет журнал Elle.

27-летняя Китти вместе с леди Сабриной Перси и Герберт (обе являются представительницами английской аристократии) позирует на знаменитой площади Сан Марко в Венеции, в гондолах и за обеденным столом (на котором, конечно же, есть спагетти).